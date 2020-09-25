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Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве.

Два миллиона смертей: прогноз ВОЗ на период до начала вакцинации от COVID-19

© Sputnik / Alexey Vitvitsky
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1968)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200925/31810417/dva-milliona-smertey-prognoz-who-na-period-do-nachala-vaktsinatsii-ot-covid-19.html

В тоже время представитель организации отметил, что летальность среди госпитализированных больных снижается.

КИШИНЕВ, 25 сен – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения не исключает, что от COVID-19 погибнет до 2 миллионов человек, прежде чем эффективная вакцина от вируса станет массово доступной, заявил на брифинге в пятницу директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Это, безусловно, сложно представить, но это не невозможно. Потому что мы потеряли миллион человек за 9 месяцев, и мы трезво смотрим на появление вакцины в ближайшие 9 месяцев", - сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли количество смертей достигнуть 2 миллионов до того как вакцина станет массово доступной.

Машины скорой помощи.
© Photo : Facebook / Gabriela Firea
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По его словам, в настоящее время есть проблемы, в частности, в финансировании, производстве и оценке вакцин.

В то же время Райан отметил, что смертность среди госпитализированных больных снижается.

Как особо подчеркнул директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения, у мира есть возможности извлечь уроки из предыдущих девяти месяцев, чтобы не допустить гибели людей.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1968)

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