Почему гражданам Молдовы важно владеть несколькими языками - подробности

Ежегодно, начиная с 2001 года, 26 сентября отмечается Европейский день языков с целью поддержания языкового разнообразия, билингвизма каждого европейца.

КИШИНЕВ, 26 сен - Sputnik. В Молдове официально закреплены статусы нескольких языков, а многие граждане владеют ими в совершенстве, поскольку народ - многонациональный, а культуры и традиции местных жителей переплетены веками.

Согласно статье 13-й Конституции Молдовы, государственным языком республики является молдавский на латинской графике. Статус языка межнационального общения в стране носит и русский язык. Особое место в культурном многообразии Молдовы играют украинский, гагаузкий и болгарский языки.

В 2001 году Советом Европы был провозглашен Европейский день языков. сейчас становится все больше и больше людей, которые свободно разговаривают, как минимум, на одном иностранном языке. Феномен владения иностранными языками изучается уже давно.

Всего на территории Европы насчитывается 225 автохтонных языков, но больше половины из них либо уже вымерли, либо находятся на грани исчезновения в результате постепенной ассимиляции в положении языкового меньшинства (например, ирландский язык и другие кельтские языки).

С другой стороны, языковая картина Европы существенно обогатилась со второй половины XX века, когда в результате массовой экономической и политической миграции практически во всех европейских странах, особенно в их столицах, стала слышаться речь многих народов мира.

Сохранение и развитие языков, включая малые, декларируется в качестве официальной языковой политики Евросоюза. Среди способов достижения этого обычно называются изучение более чем одного иностранного языка и продолжение изучения языков в зрелом возрасте.

К самому же празднику традиционно в разных странах приурочено проведение различных мероприятий — это конференции, семинары, лекции и открытые уроки в учебных заведениях, концерты, выставки.

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