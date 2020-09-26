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Национальный праздник Лимба Ноастрэ.

Почему гражданам Молдовы важно владеть несколькими языками - подробности

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200926/31809451/pochemu-grazhdanam-moldovy-vazhno-vladet-neskolkimi-yazykami-podrobnosti.html

Ежегодно, начиная с 2001 года, 26 сентября отмечается Европейский день языков с целью поддержания языкового разнообразия, билингвизма каждого европейца.

КИШИНЕВ, 26 сен - Sputnik. В Молдове официально закреплены статусы нескольких языков, а многие граждане владеют ими в совершенстве, поскольку народ - многонациональный, а культуры и традиции местных жителей переплетены веками.

Согласно статье 13-й Конституции Молдовы, государственным языком республики является молдавский на латинской графике. Статус языка межнационального общения в стране носит и русский язык. Особое место в культурном многообразии Молдовы играют украинский, гагаузкий и болгарский языки. 

В 2001 году Советом Европы был провозглашен Европейский день языков. сейчас становится все больше и больше людей, которые свободно разговаривают, как минимум, на одном иностранном языке. Феномен владения иностранными языками изучается уже давно.

Книги.
© CC0 / Pixabay / congerdesign
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Всего на территории Европы насчитывается 225 автохтонных языков, но больше половины из них либо уже вымерли, либо находятся на грани исчезновения в результате постепенной ассимиляции в положении языкового меньшинства (например, ирландский язык и другие кельтские языки).

С другой стороны, языковая картина Европы существенно обогатилась со второй половины XX века, когда в результате массовой экономической и политической миграции практически во всех европейских странах, особенно в их столицах, стала слышаться речь многих народов мира.

Сохранение и развитие языков, включая малые, декларируется в качестве официальной языковой политики Евросоюза. Среди способов достижения этого обычно называются изучение более чем одного иностранного языка и продолжение изучения языков в зрелом возрасте.

К самому же празднику традиционно в разных странах приурочено проведение различных мероприятий — это конференции, семинары, лекции и открытые уроки в учебных заведениях, концерты, выставки.

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Теги:
владение, языки, граждане, Молдова


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