Пока вы спали: траур на Украине, желание поговорить с Путиным, "большая уборка"в Кишиневе

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КИШИНЕВ, 26 сен - Sputnik. Последствия катастрофы Ан-26 под Харьковом, стремление к диалогу с Путиным, призыв градоначальника молдавской столицы - три основные темы нашего обзора.

Авиакатастрофа: погибшие, чудом выжившие, версии происшествия

Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. По последним данным, погибли 25 человек, два курсанта выжили - они успели выпрыгнуть из самолета в последний момент, их госпитализировали в тяжелом состоянии.

На Харківщині сталася авіаційна катастрофа з літаком Ан-26



За оперативною інформацією Командування Повітряних сил ЗСУ сьогодні ввечері при посадці зазнав аварії Ан-26. Крім екіпажу на борту були курсанти університету Повітряних Сил України

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​У разбившегося на Украине военно-транспортного самолета Ан-26, предположительно, отказал левый мотор, заявил губернатор Харьковской области Алексей Кучер на брифинге.

"Было уведомление от пилота, что отказал левый мотор, как я понимаю", — сказал он.

Чиновник отметил, что для опытного пилота это не критическая ситуация.

"Что произошло потом — тоже непонятно, это будет устанавливать следствие", — добавил Кучер.

По словам губернатора, находившиеся на борту самолета люди выпрыгнули, когда летательный аппарат был на низком расстоянии от земли.

После крушения самолета Ан-26 под Харьковом возбудили дело, сообщила пресс-служба офиса генпрокурора Украины. Квалификация - "нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины)", говорится в сообщении.

Из-за катастрофы с военно-транспортным самолетом Ан-26 в Харьковской области 26 сентября объявлен день траура.

Хочу пообщаться с президентом России

Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга хочет провести свои первые телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным 29 сентября, идут согласования, сообщило японское общественное телевидение NHK.

Суга занял пост премьера 16 сентября, его кабинет пользуется доверием 62% граждан страны.

NHK poll: Suga Cabinet approval rate at 62% https://t.co/MzaPj5ukW3 — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) September 23, 2020

​С того дня он провел телефонные переговоры с лидерами США, Австралии, Великобритании, Южной Кореи и Китая. В четверг генсек правительства Японии Кацунобу Като, не называя дату, сообщил, что вопрос о переговорах между лидерами Японии и России согласовывается.

Как ожидается, Суга подтвердит намерение Японии придерживаться курса его предшественника Синдзо Абэ и развивать экономическое сотрудничество с Россией, а также продолжать переговоры по мирному договору. Намерения двух стран продолжать взаимодействие по различным вопросам было подтверждено и в недавнем телефоном разговоре Абэ, пока он еще занимал пост премьера, с Путиным.

Между тем, Абэ заявил в интервью газете "Никкэй", что Япония и Россия были очень близки к заключению мирного договора осенью 2018 года, однако этому помешало усиление противостояния Вашингтона и Москвы.

По его словам, проблемы в российско-американских отношениях были одним из факторов, препятствовавших достижению соглашения. В частности, на обострение повлияло воссоединение России с Крымом, считает экс-премьер.

Абэ подчеркнул, что Владимир Путин был намерен без промедления прийти к решению вопроса еще во время визита в Японию в декабре 2016 года, а "наиболее близки" к заключению договора стороны были на встрече президента России и премьера Японии в Сингапуре в ноябре 2018 года.

"Большая чистота" начинается в субботу

Примар (мэр) Кишинева призвал всех жителей столицы активно включиться в акцию по наведению порядка в парках и общественных местах.

Сам градоначальник со своей командой в 9 часов будет в парке "Ла извор". В других зеленых зонах к работам подключатся работники претуре, муниципальных учреждений и предприятий.

Чебан выразил уверенность, что "большая чистота" начинается с каждого из нас.

"Давайте будем ответственными и объединим наши усилия, чтобы навести порядок в городе, в котором мы живем", - сказал он.

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