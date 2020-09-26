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Охлажденная рыба.

Рыбий жир против COVID-19: вероятность осложнений и смертности резко падает

© Sputnik / Евгения Новоженина
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1969)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200926/31812141/rybiy-zhir-protiv-covid-19-veroyatnost-oslozhneniy-i-smertnost-rezko-padayut.html

Организму также помогут солнечный свет, дары моря, грибы лисички, сливочное масло и прием добавок с витамином D.

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. У больных COVID-19 с нормальным уровнем витамина D в крови количество тяжелых случаев и смертей значительно ниже, чем у тех, у кого наблюдается его дефицит. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

Ученые из Медицинской школы Бостонского университета взяли образцы крови у 235 пациентов в момент их поступления в больницу и измерили содержание маркера уровня витамина D.

Лаборатория.
© Sputnik / Валерий Мельников
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В дальнейшем этих пациентов наблюдали, фиксируя клиническую тяжесть инфекции и исход заболевание, а также тяжелые симптомы — потерю сознания, затрудненное дыхание и гипоксию. У них также отслеживали воспалительный маркер в крови — С-реактивный белок и количество лимфоцитов — иммунных клеток, помогающих бороться с инфекцией.

Затем все эти параметры сопоставили с имеющимися у пациентов с дефицитом витамина D и пациентов с достаточным уровнем — не менее 30 нанограмм на миллилитр.

Оказалось, что у больных COVID-19, у которых достаточно витамина D, риск неблагоприятных клинических исходов — развития тяжелых осложнений или смерти — значительно ниже.

В частности, авторы посчитали, что у пациентов старше 40 лет с достаточным уровнем витамина D вероятность смерти от инфекции на 51,5 процента ниже, чем у пациентов с его дефицитом. Кроме того, у них более низкий уровень С-реактивного белка и более высокий — лимфоцитов.

"Это исследование предоставляет прямые доказательства того, что достаточность витамина D может предотвратить осложнения, включая цитокиновый шторм, и, в конечном итоге, смерть от COVID-19", — сказал руководитель исследования, доктор Майкл Холик.

Поэтому, по его словам, разумно принимать добавки с витамином D, чтобы снизить риск заражения и осложнений от COVID- 19 и гриппа, особенно в зимние месяцы, когда недостаток солнечного света создает в организме дефицит этого вещества.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1969)

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