Видео - Прерванный дрифт: Феррари врезался в маршрутку

КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. Появились кадры столкновения Феррари с маршруткой, которое произошло в Москве.

На записи можно заметить, что автомобиль заносит на повороте, после чего он врезается в микроавтобус.



По информации столичного департамента автотранспорта, в аварии пострадали две женщины 60-65 лет.

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