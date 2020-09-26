Видео - Прерванный дрифт: Феррари врезался в маршрутку

Неудачный маневр водитель суперкара произвел на оживленной улице российской столицы, возле торгового центра "Щука".
КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. Появились кадры столкновения Феррари с маршруткой, которое произошло в Москве.
На записи можно заметить, что автомобиль заносит на повороте, после чего он врезается в микроавтобус.
По информации столичного департамента автотранспорта, в аварии пострадали две женщины 60-65 лет.
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На заседании Центральной избирательной комиссии в субботу были рассмотрены два вопроса - открытие участков за рубежом и создание возможности для волеизъявления жителей приднестровского региона, которые хотят поучаствовать в выборах президента.
В гимназиях и лицеях республики введен новый параметр социального расстояния, которое должно быть между учениками на уроках.
Пользуясь погожими сентябрьскими днями, глава государства с женой и сыновьями отправился в Старый Орхей, где посетил скальный монастырь и его живописнейшие окрестности.
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