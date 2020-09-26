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Ferrari.

Видео - Прерванный дрифт: Феррари врезался в маршрутку

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200926/31818607/video---prervannyy-drift-ferrari-vrezalsya-v-marshrutku.html

Неудачный маневр водитель суперкара произвел на оживленной улице российской столицы, возле торгового центра "Щука".

КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. Появились кадры столкновения Феррари с маршруткой, которое произошло в Москве.

На записи можно заметить, что автомобиль заносит на повороте, после чего он врезается в микроавтобус.

По информации столичного департамента автотранспорта, в аварии пострадали две женщины 60-65 лет.

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