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LIVE: второй выпуск четвертого сезона проекта "Ты супер!"

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LIVE: второй выпуск четвертого сезона проекта "Ты супер!"
Международный конкурс проводят телекомпания НТВ совместно с международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=45768189&type=mp4
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PT1S
2020-09-27T20:11Z

Международный конкурс проводят телекомпания НТВ совместно с международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

"Ты супер!" дарит шанс детям, оставшимся без попечения родителей, исполнить заветные мечты. Лауреатов ждут признание публики и ценные призы.

LIVE: Ты супер! Новый сезон
НТВ
Первый выпуск четвертого сезона "Ты супер!"

Всего в новом сезоне примут участие 58 конкурсантов из России, Украины, Белоруссии, Грузии, Абхазии, Киргизии, Молдовы, Азербайджана и Эстонии.

Представительница Молдовы Анастасия Лисовая в числе участников уже во второй раз. Впервые она выступила на "Ты супер!" в прошлом году. Тогда же она получила приглашение принять участие в четвертом сезоне.

На сей раз Насте уже в первый съемочный день пришлось доказать опытному жюри, в состав которого вошли лидер рок-группы "Ночные Снайперы" Диана Арбенина, певец и актер Алексей Воробьев, композитор Игорь Крутой и исполнительница Елка, что она достойна пройти в следующий этап.

Представительница Молдовы, которую на проекте поддерживает ее бабушка Екатерина, исполнила известную песню Софии Ротару "Только этого мало" и сделала первый шаг к выполнению своей цели - попаданию в финал конкурса.

"В прошлом сезоне я расстроилась из-за того, что не прошла в следующий тур, но я стремилась к лучшему и в этот раз прошла дальше", - сказала Настя.

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