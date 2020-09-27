Пока вы спали: главная "фишка" COVID-19, атака на Беларусь, крайний срок для Молдовы

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КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Новые данные об особенностях коронавируса, заявления главы белорусской дипломатии, призыв из Европы к молдавским властям и энергетикам - три основные темы нашего обзора.

Ох, непрост этот COVID-19

Замедление реакции организма на вторжение инфекции может являться ключевой "хитростью" коронавируса, рассказал агентству Блумберг американский вирусолог Шэйн Кротти.

"Она состоит в том, чтобы избежать первоначального врожденного иммунного ответа в течение значительного периода времени и, в частности, избежать раннего ответа интерферона I типа", — сказал он.

Ранее исследователи уже обращали внимание на связь COVID-19 с недостатком интерферона: к примеру, сообщалось, что его нехватка может быть решающим фактором, который приводит к тяжелому течению болезни.

Согласно данным американских ученых, опубликованных в журнале Science, использование синтетических интерферонов, ранее применявшихся для лечения других заболеваний, может быть эффективно в борьбе с коронавирусом.

Increasing evidence suggests that a significant minority of Covid-19 patients get very ill because of an impaired interferon response https://t.co/aKe1TvWpvd — Bloomberg (@business) September 26, 2020

​Данное исследование также прокомментировал руководитель группы геномных технологий и иммуно-геномики в Медицинском центре Университета Радбауд в Неймегене Александр Хойшен. Он отметил, что использование интерферона поможет в борьбе с COVID-19 лишь на начальной стадии заболевания. В иных случаях течение инфекции и восстановление пациента будет, как подчеркнул он, зависеть от времени.

Переворот не удался, теперь пошло давление

Такое заявление сделал на сессии Генассамблеи ООН глава МИД Беларуси Владимир Макей.

"После неудавшейся попытки навязать нам цветную революцию мы испытываем внешнее вмешательство, направленное на подрыв государственного строя", - сказал Макей в записанном видеообращении, которое показали в зале Генассамблеи.

Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, непризнание Александра Лукашенко в качестве президента Белоруссии рядом европейских стран является косвенным вмешательством в дела республики.

Что касается будущего страны, то оно "...будет решаться ее собственным народом, как это неоднократно было доказано в истории нашей страны, — решаться не на баррикадах, а путем цивилизованного диалога, в том числе в рамках процесса конституционной реформы, уже начатой в стране", — сказал Макей.

Молдове сказали, с какого времени она должна "соответствовать"

Секретариат Энергетического союза ЕС настаивает, что новые правила внутреннего рынка, как и процедуры осуществления трансграничных сделок с Украиной наша республика должна ввести не позже третьего квартала 2021 года.

Реформы необходимы для интеграции профильных секторов Украины и Молдовы с тем, чтобы обеспечить плавный переход на операционное обеспечение поставок и устранение дисбалансов.

Это, как подчеркивает Секретариат, залог оптимального использования ресурсов.

Энергетический союз ЕС был создан в 2015 году. Его заявленные цели: энергобезопасность, солидарность и доверие; единый рынок ресурсов, энергетическая эффективность, декарбонизация экономики, инновации и исследования.

Модернизация национальной энергетической системы предусмотрена Соглашением об ассоциации Молдова-ЕС.

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