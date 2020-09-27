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Бонд - под пристальным наблюдением.

Фото - Джеймс Бонд, реальный, а не киношный: находка в польских архивах

© Flickr / Ludovic Bertron
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200927/31820184/james-bond---realnyy-a-ne-kinoshnyy-nakhodka-v-polskikh-arkhivakh.html

"Супершпион" занимал должность секретаря-архивиста при военном атташе британского посольства. Но он вызвал немалый интерес у местной контрразведки - и, как оказалось, не напрасно.

КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. Польский Институт национальной памяти опубликовал в Facebook архивные документы, согласно которым человек по имени Джеймс Бонд работал в британском посольстве в стране в 1964-1965 годах.

Джеймс Альберт Бонд прибыл в Польшу 18 февраля 1964 года на должность секретаря-архивиста при военном атташе британского посольства.

Дипломат попал в поле зрения польской контрразведки, которая стала отслеживать все его действия в стране.

Яфет Котто в роли Кананги (Мистер Биг) и Роджер Мур в роли Джеймса Бонда в фильме Живи и дай умереть (1973). Архивное фотоЯфет Котто в роли Кананги (Мистер Биг) и Роджер Мур в роли Джеймса Бонда в фильме Живи и дай умереть (1973). Архивное фото
Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.
Часы Джеймса Бонда третий раз проданы на аукционе, подорожав в 10 раз
Согласно опубликованным документам, польские спецслужбы установили, что Бонд не был простым дипломатом: в октябре и ноябре он пытался проникнуть на военные объекты в провинциях Белосток и Ольштын.

Также отмечается, что британец отличался общительностью, хотя и был при этом крайне осторожен.

Кроме того, Бонд "интересовался женщинами". В точности как и суперагент, ставший культовой фигурой мирового кинематографа благодаря веренице известных актеров, воплотивших его образ.

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