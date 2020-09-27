Фото - Джеймс Бонд, реальный, а не киношный: находка в польских архивах

КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. Польский Институт национальной памяти опубликовал в Facebook архивные документы, согласно которым человек по имени Джеймс Бонд работал в британском посольстве в стране в 1964-1965 годах.
Джеймс Альберт Бонд прибыл в Польшу 18 февраля 1964 года на должность секретаря-архивиста при военном атташе британского посольства.
Дипломат попал в поле зрения польской контрразведки, которая стала отслеживать все его действия в стране.
Также отмечается, что британец отличался общительностью, хотя и был при этом крайне осторожен.
Кроме того, Бонд "интересовался женщинами". В точности как и суперагент, ставший культовой фигурой мирового кинематографа благодаря веренице известных актеров, воплотивших его образ.
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