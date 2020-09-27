Резкое обострение ситуации в Карабахе: заявления МИД России и ОДКБ

По поступающим с утра сообщениям, с обеих сторон идут интенсивные обстрелы, есть данные о потерях и разрушениях.

КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. МИД России призвал стороны нагорно-карабахского конфликта немедленно прекратить огонь.

В сообщении МИД указывается, что в зоне нагорно-карабахского конфликта резко обострилась ситуация, с обеих сторон идут интенсивные обстрелы, есть данные о потерях.

"Призываем стороны немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сообщала, что сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана.

Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться.

Позже МО Азербайджана заявило, что азербайджанские ВС начали контрнаступательную операцию по всей линии соприкосновения в Карабахе. Минобороны Армении заявило, что Азербайджан потерял три танка, есть, предположительно, и "потери в живой силе". Военные Азербайджана заявили об уничтожении 12 зенитных комплексов ВВС Армении.

Конфликт в Нагорном Карабахе должен быть разрешен только мирным путем, для этого нужно задействовать Минскую группу ОБСЕ, заявил РИА Новости пресс-секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Владимир Зайнетдинов.

"Мы считаем, что данный конфликт должен быть разрешен только мирным путем. Для этого есть существующий международно признанный механизм - Минская группа ОБСЕ, которая занимается урегулированием конфликта", - сказал Зайнетдинов.

Он подчеркнул, что в республике должен быть восстановлен режим прекращения огня,

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

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