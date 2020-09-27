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Больницы №15 им. Филатова, перепрофилированная для лечения пациентов с коронавирусом.

Каким будет сценарий осеннего распространения COVID-19 в России - иммунолог

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1977)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200927/31823998/kakim-budet-stsenariy-osennego-rasprostraneniya-covid-19-v-russia---mnenie.html

Можно спрогнозировать частичную схожесть с первой волной эпидемии, но ожидаемы и существенные различия.

КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. Ситуация с коронавирусом в России немного напоминает то, что было весной, однако медицинская система уже адаптировалась к приему большого количества пациентов с COVID-19, рассказал в беседе с "Комсомольской правдой" аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Эксперт прогнозирует сезонный рост всех ОРВИ, в том числе коронавирусной инфекции, поскольку осенью для этого создаются самые благоприятные условия. Однако он обращает внимание на появление "коллективного иммунитета", который будет препятствовать дальнейшему распространению COVID-19.

"У нас не будет такого экспоненциального взлета, как весной. Но рост, конечно, будет наблюдаться", — говорит Болибок.

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Иммунолог считает, что рост числа зараженных COVID-19 — это отклик на похолодание несколькими неделями раньше.

"Установившаяся сейчас теплая погода даст нам некоторую передышку. Потом все равно неизбежно осень возьмет свое, похолодает и снова начнется бурный рост", — предполагает он.

При этом специалист подчеркивает, что медицинское сообщество научилось справляться и с самой инфекцией, и с ее осложнениями.

"Это существенный козырь в нашу пользу. <…> При необходимости могут быть развернуты дополнительные койки, которые будут хорошо оснащенными кислородом, с аппаратами", — поясняет врач.

Болибок напоминает о важности соблюдения социальной дистанции и необходимости носить маски.

Всего с начала пандемии число заразившихся коронавирусом в России превысило 1,1 миллиона. Умерли за все время более 20 тысяч человек, вылечились свыше 940 тысяч.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1977)

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