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Украинская граница.

Это надо знать гражданам Молдовы, отправляющимся в Украину - подробности

© Sputnik / Павел Паламарчук
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1977)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200927/31824441/eto-nado-znat-grazhdanam-moldovy-otpravlyayuschimsya-v-ukrainu-podrobnosti.html

Посольство Молдовы в Киеве предупредило соотечественников, желающих отправиться в соседнюю страну, о правилах, которые позволят пересечь ее государственные рубежи.

КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Ограничения на въезд иностранных граждан на территорию Украины установлены до 00.00 часов 28 сентября. То есть, с наступлением понедельника иностранцы смогут въехать в Украину, в том числе с целью транзита, с соблюдением ряда условий. 

В первую очередь, необходимо будет предъявить на пункте пропуска страховой полис. Украинские таможенники должны удостовериться в наличии этого документа на случай, если гражданин Молдовы заразится в соседней стране коронавирусом, и ему потребуется лечение.

Полис должен быть оформлен украинской страховой компанией или представительством зарубежной компании на Украине, либо компанией-партнером украинского страховщика. 

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© CC BY 2.0 / Artur Malinowski / Bulgaria Tsarevo
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Также нашим соотечественникам при пересечении госграницы Украины обязательно иметь при себе отрицательный тест на COVID-19, проведенный в лабораториях Молдовы за 48 часов до момента предъявления документа на таможне. Тест лучше просить заполнять на русском или английском языках. Не имеющие на руках результата теста могут его сдать в течение 48 часов в Украине.

Для тех, кто едет транзитом через территорию соседней страны, необходимо будет по требованию пограничников и таможенников предъявлять билет на автобус или самолет.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1977)

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Теги:
транзит, проезд, Украина, Молдова


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