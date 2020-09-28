Внимание "серебряному возрасту": рекомендации экспертов в связи с COVID-19

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Носить маски, избегать общественных мест и чаще мыть руки с мылом в целях профилактики новой коронавирусной инфекции рекомендует Роспотребнадзор людям старше 60 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт ведомства.

"Люди "серебряного возраста" старше 60 лет в группе особого риска ... Пользуйтесь масками в местах массового скопления людей - в общественном транспорте, магазине, при посещении банка или МФЦ. Постарайтесь реже посещать общественные места. По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом, особенно в часы пик. Сократите посещение магазинов и торговых центров, МФЦ, банков ... Часто мойте руки с мылом, гигиена очень важна для вашего здоровья", - отмечают специалисты.

При кашле и чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми бумажными платочками, которые нужно выбросить сразу после использования, рекомендует Роспотребнадзор. Для дезинфекции можно использовать влажные салфетки, протирать ими сумки, телефоны, книги и другие предметы.

Специалисты также рекомендуют пожилым людям некоторое время избегать контактов с родными, которые вернулись из-за границы, и не игнорировать признаки недомогания, а при первых симптомах простуды сразу же обращаться к врачу.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova