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Пожилая пара гуляет в Михайловском саду в Санкт-Петербурге.

Внимание "серебряному возрасту": рекомендации экспертов в связи с COVID-19

© Sputnik / Alexei Danichev
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200928/31828780/vnimanie-serebryanomu-vozrastu-rekomendatsii-ekspertov-v-svyazi-s-covid-19.html

Новые рекомендации пожилым людям в связи с коронавирусом опубликовало российское ведомство по защите потребителей.

 КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Носить маски, избегать общественных мест и чаще мыть руки с мылом в целях профилактики новой коронавирусной инфекции рекомендует Роспотребнадзор людям старше 60 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт ведомства.

Женщина в защитной маске в вагоне поезда на станции метро Новокузнецкая в Москве.
© Sputnik / Vladimir Pesnya
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"Люди "серебряного возраста" старше 60 лет в группе особого риска ... Пользуйтесь масками в местах массового скопления людей - в общественном транспорте, магазине, при посещении банка или МФЦ. Постарайтесь реже посещать общественные места. По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом, особенно в часы пик. Сократите посещение магазинов и торговых центров, МФЦ, банков ... Часто мойте руки с мылом, гигиена очень важна для вашего здоровья", - отмечают специалисты.

При кашле и чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми бумажными платочками, которые нужно выбросить сразу после использования, рекомендует Роспотребнадзор. Для дезинфекции можно использовать влажные салфетки, протирать ими сумки, телефоны, книги и другие предметы.

Специалисты также рекомендуют пожилым людям некоторое время избегать контактов с родными, которые вернулись из-за границы, и не игнорировать признаки недомогания, а при первых симптомах простуды сразу же обращаться к врачу.

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