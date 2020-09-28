На Украине пресечено производство фальшивых лекарств

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Производство фальсифицированных медикаментов пресекла Служба безопасности Украины, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Как сообщается, годовой оборот подделок превысил 15 миллионов гривен (примерно 530 тысяч долларов). Фальшивые медикаменты продавали под видом продукции известных фармацевтических производителей через интернет-магазин. © Sputnik / Денис Абрамов Завышение цен на лекарства и продовольствие: что грозит нарушителям

"Оперативники спецслужбы установили, что организовали нелегальный бизнес четверо жителей Харькова и Киева. Сырье для изготовления фальсификата они получали почтовыми отправлениями с одной из стран Восточной Азии. Производство медикаментов злоумышленники осуществляли кустарным способом в арендованном помещении в харьковской промышленной зоне. Для подделки упаковки, голограмм и инструкций участники преступления использовали мощности одной из городских типографий, где работал один из сообщников... По предварительным оценкам, объем проданного товара оценивается в более 15 миллионов гривен (около 530 тысяч долларов) в год", - отммечает пресс-служба СБУ.

Двое подозреваемых арестованы. За данное правонарушение, согласно украинскому законодательству, виновным грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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