"Спутник V": первая партия вакцины поставлена в Белоруссию

Для клинических исследований препарата выбраны восемь медицинских учреждений страны, в два центра вакцина уже поступила.

КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) поставил в Белоруссию первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V", вакцинирование добровольцев начнется 1 октября, говорится в сообщении фонда.

"РФПИ объявляет о поставке в Республику Беларусь первой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V", созданной на платформе аденовирусных векторов человека - единственной в мире, доказавшей долгосрочную безопасность и эффективность", - заявили в фонде.

Таким образом, Белоруссия стала первой страной, в которой стартовали клинические исследования вакцины "Спутник V" после ее регистрации в России.

"Первого октября в Республике Беларусь начнется вакцинирование добровольцев в рамках проведения в стране двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования вакцины "Спутник V". РФПИ осуществляет финансирование этого клинического исследования в Республике Беларусь с участием 100 человек", - также отметили в РФПИ.

Клинические исследования пройдут в восьми медицинских учреждениях Белоруссии, выбранных в качестве исследовательских центров. Две белорусские клиники уже получили первые партии вакцины "Спутник V".

"Аналогичные клинические испытания вакцины "Спутник V" планируются в ряде других стран, включая Бразилию, Индию, Саудовскую Аравию, Египет и ОАЭ. Платформа аденовирусных векторов человека, которая лежит в основе российской вакцины, безопасна для здоровья и проверена на протяжении десятилетий в ходе более чем 250 клинических исследований. В то же время западные производители вакцин опираются на экспериментальные, мало изученные и не проверенные в долгосрочном периоде технологии, сталкиваясь с препятствиями при их клинических испытаниях, что отдаляет ввод препаратов в гражданский оборот и негативно влияет на усилия по борьбе с коронавирусом", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".

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