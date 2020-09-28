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Студент и персонал университета имени Луиджи Эйнауди в Риме перед началом занятий.

Маски надеть: в Италии все больше областей обязывают носить их и на улицах

© AFP 2020 / Vincenzo Pinto
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1985)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200928/31834246/maski-nadet-v-Italy-vse-bolshe-oblastey-obyazyvayut-nosit-sredstva-zaschity.html

После того, как к этой мере защиты вернулись власти Кампании и Калабрии, к ним присоединилась и Сицилия.

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Обязательное ношение медицинских масок на открытом воздухе со среды будет действовать на Сицилии, мера применяется в общей сложности в трех областях Италии, передает РИА Новости. Отмечается, что  количество случаев  COVID-19 в стране продолжает расти.

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"Сицилия не хочет допустить нового локдауна, поэтому все должны взять на себя выполнение определенных обязательств", - заявил глава этой южноитальянской области Нелло Музумечи.

Распоряжение, которое он подписал, предусматривает, что с 30 сентября по 30 октября граждане обязаны носить маски не только во всех публичных учреждениях и закрытых общественных помещениях, но и на открытом воздухе. Исключение сделано только для детей до шести лет и для лиц, которые в индивидуальном порядке занимаются спортом -  при условии соблюдения ими социальной дистанции.

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Все граждане, приезжающие на Сицилию из-за границы и из других регионов Италии, должны зарегистрироваться на специальном сайте по коронавирусу и таким образом передать свои данные в областную систему здравоохранения. Для иностранцев и итальянцев, приехавших из зарубежных путешествий, предусмотрено также проведение экспресс-тестов на COVID-19.

Решение об обязательном ношении масок на открытом воздухе на прошлой неделе приняли президенты южноитальянских областей Кампания и Калабрия. Мера обусловлена началом 24 сентября нового учебного года. Отмечается, что в ближайшее время власти других областей Италии также сделают обязательным ношение масок во всех общественных местах.

По данным университета Джонса Хопкинса, коронавирусом нового типа в Италии с начала пандемии заразились почти 310 тысяч человек, от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 35 835 из них. 

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1985)

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