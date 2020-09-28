Маски надеть: в Италии все больше областей обязывают носить их и на улицах

После того, как к этой мере защиты вернулись власти Кампании и Калабрии, к ним присоединилась и Сицилия.

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Обязательное ношение медицинских масок на открытом воздухе со среды будет действовать на Сицилии, мера применяется в общей сложности в трех областях Италии, передает РИА Новости. Отмечается, что количество случаев COVID-19 в стране продолжает расти.

Стокгольм может пасть: власти всерьез задумываются о введении карантина>>>

"Сицилия не хочет допустить нового локдауна, поэтому все должны взять на себя выполнение определенных обязательств", - заявил глава этой южноитальянской области Нелло Музумечи.

Распоряжение, которое он подписал, предусматривает, что с 30 сентября по 30 октября граждане обязаны носить маски не только во всех публичных учреждениях и закрытых общественных помещениях, но и на открытом воздухе. Исключение сделано только для детей до шести лет и для лиц, которые в индивидуальном порядке занимаются спортом - при условии соблюдения ими социальной дистанции.

Все граждане, приезжающие на Сицилию из-за границы и из других регионов Италии, должны зарегистрироваться на специальном сайте по коронавирусу и таким образом передать свои данные в областную систему здравоохранения. Для иностранцев и итальянцев, приехавших из зарубежных путешествий, предусмотрено также проведение экспресс-тестов на COVID-19.

Решение об обязательном ношении масок на открытом воздухе на прошлой неделе приняли президенты южноитальянских областей Кампания и Калабрия. Мера обусловлена началом 24 сентября нового учебного года. Отмечается, что в ближайшее время власти других областей Италии также сделают обязательным ношение масок во всех общественных местах.

По данным университета Джонса Хопкинса, коронавирусом нового типа в Италии с начала пандемии заразились почти 310 тысяч человек, от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 35 835 из них.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova