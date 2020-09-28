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Памятник фотографу с надетой медицинской маской на Малой Садовой улице в Санкт-Петербурге.

Вряд ли можно ожидать: Роспотребнадзор о вероятности "плохого" сценария по COVID-19

© Sputnik / Aleksei Danichev
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (1981)
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Подобное развитие событий маловероятно, поскольку "разработаны все подходы и мероприятия к недопущению распространения коронавирусной инфекции".

КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. Резервных коек для инфекционных больных в России достаточно много, по мере распространения COVID-19 вирус ослабевает, поэтому вряд ли можно ожидать пессимистичного сценария развития ситуации с коронавирусной инфекцией.

© Sputnik / Grigory Sysoev
Назван срок окончания эпидемии коронавируса в России

Об этом заявил РИА Новости замдиректора ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Роспотребнадзора Александр Горелов.

Ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев сказал агентству, что число новых случаев коронавирусной инфекции, которые выявляют за сутки, еще немного увеличится, и, скорее всего, в октябре будет плато, после чего - постепенное снижение.

"В России достаточно много резервных коек, особенно в Москве. Так что я не думаю, что будет такой пессимистический сценарий, потому что все-таки по мере распространения инфекции вирус ослабевает", - рассказал Горелов.

По его словам, все рекомендации, которые подготовил Роспотребнадзор для разных организаций, сейчас актуальны, в них прописаны все необходимые правила, все продумано и их более чем достаточно.

"Разработаны все подходы и мероприятия к недопущению распространения коронавирусной инфекции", - подчеркнул Горелов.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1981)

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