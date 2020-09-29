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Тейлор Свифт исполняет песню Out of the Woods на 58-й премии Grammy в Лос-Анджелесе.

Пока все спали: успех Тейлор Свифт, лекарство от COVID и новый закон в России

REUTERS / Mario Anzuoni
Общество
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КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. Первая партия препарата "Ремдесивир", предназначенного для лечения COVID-19, поступила в Молдову. Об этом сообщил журналистам глава Агентства по лекарствам и медицинским изделиям (AMDM) Еремей Присяжнюк. 

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"Для Агентства, как регулятора в области медицины и медицинского оборудования, очень важно обеспечить присутствие в Республике Молдова наиболее эффективных препаратов, используемых для лечения COVID-19. Мы продолжим прилагать усилия, чтобы нашим гражданам предлагались качественные и доступные лекарства", - отметил Присяжнюк.

Чиновник подчеркнул, что применение этого лекарства предусмотрено в национальном клиническом протоколе для лечения пациентов больных коронавирусом. Партия медикаментов будет передана больницам республики после того, как Центр централизованных государственных закупок в здравоохранении проведет открытый аукцион.

Ранее в интервью Sputnik Молдова директор AMDM отметил, что в первую очередь, будут приняты во внимание клиники стратегического значения, которые лечат пациентов, инфицированных COVID-19. 

Две тысячи доз лекарства заболевшим раздадут бесплатно. Этого количества хватит на лечение примерно 330 человек.

Также Присяжнюк не исключил, что Молдова может закупить и российский препарат "Арепливир".

"Мы продолжаем собирать всю информацию и если придем к выводу, что эффективность этого продукта доказана, то, безусловно, примем все необходимые меры для того, чтобы обеспечить наших граждан безопасными и действенными лекарствами", - подчеркнул Присяжнюк.

"Отсидка" возле дома

В России вступил в силу закон, позволяющий переводить осужденного в исправительное учреждение вблизи его дома или места проживания близких родственников.

© Sputnik / Evgeny Biyatov
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Соответствующие изменения весной были внесены в Уголовно-исполнительный кодекс РФ, передает РИА Новости.

Закон предусматривает возможность направить осужденного в исправительное учреждение в регионе проживания его близкого родственника или перевести уже отбывающего наказание гражданина в учреждение вблизи его места жительства или его близких родственников (супруг или супруга, родители, дети, усыновители и усыновленные, родные братья и сестры, дедушка и бабушка, внуки). Нормы закона распространяются не только на осуждённых к лишению свободы, но и на осуждённых к принудительным работам.

Чудеса Folklore

Новый альбом американской кантри-поп певицы Тейлор Свифт побил ранее принадлежавший Уитни Хьюстон рекорд в популярном чарте Billboard 200, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Billboard.

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Свежий альбом популярной американской исполнительницы "Folklore" в седьмой раз покорил вершину и суммарно, вместе с другими  пластинками, лидирует в чарте уже 47 недель.

Из певиц-женщин такого результата добивалась только Уитни Хьюстон: она удерживала первое место в чарте в течение 46 недель - с четырьмя разными альбомами.

Теперь с Тейлор Свифт в хит-параде Billboard 200 могут соперничать только певцы-мужчины. The Beatles удерживали первую строчку 132 недели, Элвис Пресли – 67 недель, Гарт Брукс – 52,   Майкл Джексон – 51 неделю.

Альбом "Folklore" Тейлор Свифт стал первым за четыре года, сумевшим шесть недель подряд сохранять позицию на первой строчке Billboard 200. В 2016 году задержаться на вершине чарта на 13 недель удалось рэперу Drake с альбомом "Views".

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