Видео - Горящий лес в Воронежской области потушили

В регионе был установлен пятый класс пожарной опасности, осадков в этих местах не было месяц.

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. Крупный пожар в Воронежской области, который начался в минувшие выходные, потушен поздно вечером 28 сентября.

Тушение природного пожара площадью более 160 га в Воронежской области велось с земли и с воздуха, передает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону. В сети опубликовано видео происшествия.

Ранее сообщалось, что огонь потушен в селах Новоподклетное (25 гектаров) и Медовка (50 гектаров). МЧС информирует, что там "проводится разборка и проливка завалов". В Борисоглебском городском округе продолжается тушение лесного пожара на 130 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет.

"Общая численность борисоглебской группировки - 102 человека и 28 единиц техники. Там же работает вертолет МЧС России Ми-8, выполнил 10 сбросов воды. Прогнозов давать не будем, но ситуация явно переломлена в лучшую сторону", - информирует ведомство.

Ранее Комитет Совета Федерации по аграрной политике и природопользованию сообщил, что планирует обсудить ситуацию с пожарами в Воронежской области с приглашением представителей Минприроды и МЧС. Отмечалось, что очень важно установить причину такого масштабного возгорания.

Как отметили в МЧС, в регионе был установлен пятый класс пожарной опасности, осадков в этих местах не было месяц.

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