Ошеломляющая цифра: Генсек ООН обеспокоен числом жертв COVID-19 в мире

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. Цифру в 1 миллион человек превысило во вторник число жертв коронавируса во всем мире. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал ее "ошеломляющей", пишет РИА Новости.
"Наш мир достиг страшного рубежа: пандемия COVID-19 унесла жизни одного миллиона человек. Это ошеломляющая цифра", - говорится в заявлении Гутерреша.© REUTERS / Pilar Olivares
По данным университета Джонса Хопкинса, число летальных исходов из-за COVID-19 на планете достигло к утру 29 сентября 1 001 644.
Как отметил Генсек ООН, вирус продолжает распространяться, это ведет к непрерывной потере рабочих мест и прочим потрясениям.
"Мы можем преодолеть эту проблему. Мы должны учиться на ошибках. Важно ответственное управление. Важна наука. Важно сотрудничество", -отметил Гутерреш.
По его мнению, людей убивает дезинформация по теме коронавируса. Поэтому Генсек ООН призвал соблюдать дистанцию, носить защитные маски и не пренебрегать правилами гигиены.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>