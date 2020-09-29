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Женщина в защитной маске, Чехия.

Ошеломляющая цифра: Генсек ООН обеспокоен числом жертв COVID-19 в мире

© AFP 2020 / MICHAL CIZEK
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1987)
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Sputnik Молдова
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Антониу Гутерреш назвал "ошеломляющей" цифру в миллион скончавшихся от последствий коронавируса в мире.

 КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. Цифру в 1 миллион человек превысило во вторник число жертв коронавируса во всем мире. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал ее "ошеломляющей", пишет РИА Новости

"Наш мир достиг страшного рубежа: пандемия COVID-19 унесла жизни одного миллиона человек. Это ошеломляющая цифра", - говорится в заявлении Гутерреша.
Участница карнавала в Рио-де-Жанейро, архивное фото.
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По данным университета Джонса Хопкинса, число летальных исходов из-за COVID-19 на планете достигло к утру 29 сентября 1 001 644.

Как отметил Генсек ООН, вирус продолжает распространяться, это ведет к непрерывной потере рабочих мест и прочим потрясениям.

"Мы можем преодолеть эту проблему. Мы должны учиться на ошибках. Важно ответственное управление. Важна наука. Важно сотрудничество", -отметил Гутерреш.

По его мнению, людей убивает дезинформация по теме коронавируса. Поэтому Генсек ООН призвал соблюдать дистанцию, носить защитные маски и не пренебрегать правилами гигиены. 

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1987)

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