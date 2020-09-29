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Салон самолета Beechcraft 1900.

Названы риски заражения COVID-19 в пассажирском самолете

© CC BY 2.0 / Phillip Capper / Air New Zealand Beech 1900D
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1993)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200929/31846549/nazvany-riski-zarazheniya-covid-19-v-passazhirskom-samolete.html

Эксперты изучили, насколько велика опасность заражения коронавирусом для туристов, путешествующих воздушным транспортом.

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. Риски заразиться COVID-19 в салоне пассажирского авиалайнера "крайне незначительны", если путешественники соблюдают меры по охране здоровья, передает РИА Новости со ссылкой на агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA).

Памятник фотографу с надетой медицинской маской на Малой Садовой улице в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Aleksei Danichev
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Согласно источнику, за последние недели симптомы вируса во время пребывания на борту выявили только у семи человек из трех миллионов пассажиров.

С EASA солидарны и ученые из Франкфуртского университета имени Гете. Ими была описана передача вируса в ходе одного из полетов. Так, 24 из 102 находившихся на борту пассажиров входили в одну туристическую группу. За  неделю до полета они контактировали с сотрудником отеля, у которого позже подтвердился коронавирус. На момент путешествия ни у кого из туристов признаков COVID-19 выявлено не было. Время пребывания в лайнере составило 4 часа 40 минут, маски в самолете никто не надевал. 

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Когда самолет приземлился, у пассажиров взяли тест на коронавирус. Через четыре-пять недель ученые связались с остальными 78 пассажирами. Тем, у кого были признаки заболевания, и тем, кто сидел в пределах двух рядов от членов группы, исследователи предложили сдать анализ на антитела.

Симптомы инфекции проявились у четверых из 78 путешественников, позже - еще у двоих, у одного заболевание прошло бессимптомно. Среди тех 13 пассажиров, кто сидел близко к зараженным членам группы, COVID-19 заболели двое. 

По данным университета Джонса Хопкинса, с момента начала пандемии коронавирусом заразились 33 378 462 человека, количество летальных исходов превысило 1 миллион.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1993)

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