Названы риски заражения COVID-19 в пассажирском самолете

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. Риски заразиться COVID-19 в салоне пассажирского авиалайнера "крайне незначительны", если путешественники соблюдают меры по охране здоровья, передает РИА Новости со ссылкой на агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA).

Согласно источнику, за последние недели симптомы вируса во время пребывания на борту выявили только у семи человек из трех миллионов пассажиров.

С EASA солидарны и ученые из Франкфуртского университета имени Гете. Ими была описана передача вируса в ходе одного из полетов. Так, 24 из 102 находившихся на борту пассажиров входили в одну туристическую группу. За неделю до полета они контактировали с сотрудником отеля, у которого позже подтвердился коронавирус. На момент путешествия ни у кого из туристов признаков COVID-19 выявлено не было. Время пребывания в лайнере составило 4 часа 40 минут, маски в самолете никто не надевал.

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Когда самолет приземлился, у пассажиров взяли тест на коронавирус. Через четыре-пять недель ученые связались с остальными 78 пассажирами. Тем, у кого были признаки заболевания, и тем, кто сидел в пределах двух рядов от членов группы, исследователи предложили сдать анализ на антитела.

Симптомы инфекции проявились у четверых из 78 путешественников, позже - еще у двоих, у одного заболевание прошло бессимптомно. Среди тех 13 пассажиров, кто сидел близко к зараженным членам группы, COVID-19 заболели двое.

По данным университета Джонса Хопкинса, с момента начала пандемии коронавирусом заразились 33 378 462 человека, количество летальных исходов превысило 1 миллион.

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