В Стамбуле - как в Кишиневе, только еще круче

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. Сильный ливень с градом обрушился во вторник на Стамбул, передает РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ. В результате непогоды были затоплены улицы и подземные переходы. В некоторых местах проезжая часть и тротуары из-за града превратились в бобслейные трассы.

Непогода привела к подтоплению цокольных этажей зданий, были залиты салоны многих автомобилей. Данных о пострадавших пока нет.

В сети появились видеокадры, запечатлевшие несущиеся по городу потоки воды и "зимнего вида" асфальт.

Городская мэрия призвала жителей к осторожности. Ранее синоптики предупреждали, что в Стамбуле ожидаются сильные осадки и даже назвали районы города, наиболее подверженные опасности.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova