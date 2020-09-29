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Дождь с градом.

В Стамбуле - как в Кишиневе, только еще круче

© Sputnik / Дмитрий Паршин
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200929/31848422/video-silnyy-grad-obrushilsya-na-istanbul.html

Погода преподнесла неприятный сюрприз жителям крупнейшего города Турции: мощный ливень здесь сопровождался крупным градом.

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. Сильный ливень с градом обрушился во вторник на Стамбул, передает РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ. В результате непогоды были затоплены улицы и подземные переходы. В некоторых местах проезжая часть и тротуары из-за града превратились в бобслейные трассы.

В сети появились видеокадры, запечатлевшие несущиеся по городу потоки воды и "зимнего вида" асфальт.

Непогода привела к подтоплению цокольных этажей зданий, были залиты салоны многих автомобилей. Данных о пострадавших пока нет. 

Городская мэрия призвала жителей к осторожности. Ранее синоптики предупреждали, что в Стамбуле ожидаются сильные осадки и даже назвали районы города, наиболее подверженные опасности.

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