Ереван: турецкий истребитель сбил Су-25 ВВС Армении

Согласно источнику, F-16 взлетел с азербайджанского аэродрома Гянджа и прикрывал удары по населенным пунктам и подразделениям армии Армении близ Вардениса, Мец Масрика, Сотка.

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. Турецкий F-16 сбил Су-25 ВВС Армении, написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в фейсбуке.

"При выполнении боевой задачи во время противовоздушных и воздушных боев многофункциональный истребитель F-16 турецких ВВС сбил над воздушной территорией Армении штурмовик СУ-25 ВВС Армении. Пилот героически погиб", — говорится в публикации.

По словам представителя ведомства, F-16 взлетел с азербайджанского аэродрома Гянджа и прикрывал удары по населенным пунктам и подразделениям армии Армении близ Вардениса, Мец Масрика, Сотка, которые наносили азербайджанские Су-25 и турецкие беспилотники "Байрактар".

Степанян уточнила, что турецкий F-16 углубился на территорию республики на 60 километров.

В Турции, в свою очередь, опровергли заявления Еревана об атаке на военный самолет, сообщило агентство Bloomberg. Так, по словам Фахреттина Алтуна, главы департамента коммуникаций администрации турецкого президента, утверждения об этом "совершенно неверны".

Глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы назвал заявления Еревана ложью и фантазией "армянской военной пропагандистской машины".

Турция является членом блока НАТО, Армения входит в ОДКБ.

Обострение в Нагорном Карабахе

Столкновения в Нагорном Карабахе обострились в конце прошлой недели. Баку и Ереван обвиняют друг друга в начале боевых действий. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.

Конфликт начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из советского Азербайджана. После вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над регионом, а также семью прилегающими к нему районами. С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

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