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Тренировка в фитнес-зале, тематическое фото.

Нужна глюкоза: врач рассказал, разрешен ли спорт после прививки от COVID-19

© Sputnik / Ruslan Krivobok
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1994)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200930/31857639/nuzhna-glyukoza-vrach-rasskazal-razreshen-li-sport-posle-privivki-ot-covid-19.html

О том, можно ли получившим прививку российской вакциной от COVID-19 заниматься спортом, рассказал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. После вакцинации от коронавирусной инфекции занятия физкультурой не противопоказаны, но меру нужно соблюдать, пишет РИА Новости со ссылкой на директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга.

Первая в мире вакцина от коронавируса.
© Photo : РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Как отметил специалист, занимаясь спортом, важно не переусердствовать.

"Физическими нагрузками можно заниматься, единственное - не надо себя до изнеможения доводить, чтобы глюкоза не уходила", - сказал Гинцбург.

Он разъяснил, для чего необходима глюкоза: она важна для размножения клеток, ведь после введения вакцины антитела начинают делиться.

"Если спортсмены очень интенсивно занимаются, глюкозы становится меньше, она перерабатывается в энергию и организм, соответственно, истощается, поэтому пару дней надо избегать чрезмерной нагрузки", - отметил Александр Гинцбург.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". В настоящее время в РФ идет разработка других препаратов для противодействия пандемии. 

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1994)

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