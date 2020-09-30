Богатство под ногами: как мегаполису использовать листопад

В российской столице широко используют опавшую осеннюю листву: и речь не только о качественных удобрениях.

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. В столице России эффективно подошли к использованию ресурса, который буквально лежит под ногами: опавшей листве. Часть пойдет на удобрения, из другой сделают брикеты для растопки, информирует РИА Новости со ссылкой на сайт московской мэрии.

Видео: Небывалые масштабы — в Кишиневе идет тотальная замена тротуарного покрытия>>>

Как и во многих городах, в Москве сжигать листву строго запрещено. Ее убирают во дворах, на улицах, вдоль дорог и транспортных магистралей. В парках со статусом особо охраняемых природных территорий листовой опад с газонов не убирают: он служит защитой для корней деревьев от заморозков и удобрением для почвы.

"Если не проводить регулярную уборку, то улицы города становятся грязными — все из-за смеси листьев, пыли и воды. Это мешает движению машин и пешеходов. К тому же выводится из строя ливневая канализация, что приводит к подтоплениям", - отмечается на сайте.

Брикеты для растопки делают из смеси листьев, щепы и стружек, отмечается в сообщении.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova