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Осенние листья в парке, тематическое фото.

Богатство под ногами: как мегаполису использовать листопад

© Sputnik / Sergey Pyatakov
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200930/31857780/bogatstvo-pod-nogami-kak-megapolisu-ispolzovat-listopad.html

В российской столице широко используют опавшую осеннюю листву: и речь не только о качественных удобрениях.

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. В столице России эффективно подошли к использованию ресурса, который буквально лежит под ногами: опавшей листве. Часть пойдет на удобрения, из другой сделают брикеты для растопки, информирует РИА Новости со ссылкой на сайт московской мэрии. 

Уборка в парке, архивное фото.
© Sputnik / Максим Богодвид
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Как и во многих городах, в Москве сжигать листву строго запрещено. Ее убирают во дворах, на улицах, вдоль дорог и транспортных магистралей.  В парках со статусом особо охраняемых природных территорий листовой опад с газонов не убирают: он служит защитой для корней деревьев от заморозков и удобрением для почвы.

"Если не проводить регулярную уборку, то улицы города становятся грязными — все из-за смеси листьев, пыли и воды. Это мешает движению машин и пешеходов. К тому же выводится из строя ливневая канализация, что приводит к подтоплениям", - отмечается на сайте.

Брикеты для растопки делают из смеси листьев, щепы и стружек, отмечается в сообщении. 

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