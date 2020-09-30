Дело о незаконной легализации мигрантов в Петербурге: задержанные уже в полиции

Правоохранительные органы России проводят расследование по делу о незаконной легализации тысяч мигрантов в северной столице.

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Правоохранительные органы пресекли в Санкт-Петербурге незаконную деятельность по легализации мигрантов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по городу и области.

В изготовлении подложных документов для фиктивной легализации более тысячи мигрантов подозреваются трое иностранцев, они доставлены в полицию северной столицы России.

Как сообщили в пресс-службе, уроженцы одного из среднеазиатских государств изготавливали подложные документы, необходимые для пребывания на территории РФ.

"Злоумышленники вносили ложные сведения о принимающей стороне и адресе постановки на миграционный учет с дальнейшим внесением ложных сведений в заявления об оформлении патентов на временную трудовую деятельность", - отмечается в сообщении.

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Пакет документов для иностранного гражданина стоил от 24 тысячи до 28 тысяч рублей (примерно 300-350 долларов). Всего на фиктивный миграционный учет было поставлено свыше тысячи иностранных граждан, вырученная правонарушителями сумма превысила 50 миллионов рублей (более 600 тысяч долларов).

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