Песков об особом режиме в Кремле и карантине для собеседников Путина

Журналисты получили комментарий в связи с появившейся информацией, что в администрации главы государства ввели строгие ограничительные меры и специальный регламент работы из-за роста числа заразившихся коронавирусом.

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Не все чиновники или топ-менеджеры компаний проходят двухнедельный карантин перед встречей с Владимиром Путиным, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

"Кто-то проходит двухнедельный карантин, кто-то проходит карантин несколько дней, кто-то вообще без карантина встречается. Это зависит от человека, зависит от его графика, зависит от эпидемиологической обстановки в каждом отдельно взятом офисе или министерстве", — отметил представитель Кремля.

По его словам, ответственный госслужащий или руководитель компании сначала оценит возможные угрозы и уже потом сам решит, соблюдать ли ему карантин перед встречей с Путиным.

Песков также опроверг слухи о том, что в Кремле ввели строгие карантинные меры и особый режим работы из-за роста числа заразившихся коронавирусом.

"В администрации президента, как и везде, есть заболевшие, есть переболевшие, есть болеющие — это неизбежный процесс. Особых мер карантина нет. Есть, конечно, постоянно продолжающийся процесс, еще с марта месяца, процесс тестирования", — объяснил он.

Анализы берутся регулярно, в усиленном режиме, но это связано со спецификой работы, уточнил пресс-секретарь главы государства.

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