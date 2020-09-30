Песков об особом режиме в Кремле и карантине для собеседников Путина

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Не все чиновники или топ-менеджеры компаний проходят двухнедельный карантин перед встречей с Владимиром Путиным, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
"Кто-то проходит двухнедельный карантин, кто-то проходит карантин несколько дней, кто-то вообще без карантина встречается. Это зависит от человека, зависит от его графика, зависит от эпидемиологической обстановки в каждом отдельно взятом офисе или министерстве", — отметил представитель Кремля.
Песков также опроверг слухи о том, что в Кремле ввели строгие карантинные меры и особый режим работы из-за роста числа заразившихся коронавирусом.
"В администрации президента, как и везде, есть заболевшие, есть переболевшие, есть болеющие — это неизбежный процесс. Особых мер карантина нет. Есть, конечно, постоянно продолжающийся процесс, еще с марта месяца, процесс тестирования", — объяснил он.
Анализы берутся регулярно, в усиленном режиме, но это связано со спецификой работы, уточнил пресс-секретарь главы государства.
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