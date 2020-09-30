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Люди в масках чумного доктора, архивное фото.

Предстоит встреча незнакомцев: гриппа и коронавирус

© Sputnik / Stringer
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2001)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200930/31862211/vstrecha-neznakomtsev-kak-gripp-vliyaet-na-covid-19.html

С учетом пандемии COVID-19 в предстоящие осенние и зимние холода два опасных возбудителя будут играть на одном поле.

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Грипп может негативно сказываться на течении коронавируса, об этом российским "Известиям" рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

При этом эксперт подчеркнула, что COVID-19 и грипп - два совершенно разных вируса, которые не обмениваются никакими компонентами, то есть, передача одному каких-либо частей другого исключена. 

Геннадий Онищенко на пленарном заседании Государственной Думы РФ.
© Sputnik / Максим Блинов
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Биолог проинформировала, что отрицательное влияние гриппа на коронавирус обусловлено тем, что эти инфекции вместе дают двойную нагрузку на человеческий организм. 

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила, что распространение COVID-19  достигло пандемии.

По данным университета Джонса Хопкинса, число зараженных к концу сентября по всему земному шару составило 33,7 миллиона человек.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2001)

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