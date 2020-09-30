Предстоит встреча незнакомцев: гриппа и коронавирус

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Грипп может негативно сказываться на течении коронавируса, об этом российским "Известиям" рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
При этом эксперт подчеркнула, что COVID-19 и грипп - два совершенно разных вируса, которые не обмениваются никакими компонентами, то есть, передача одному каких-либо частей другого исключена.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила, что распространение COVID-19 достигло пандемии.
По данным университета Джонса Хопкинса, число зараженных к концу сентября по всему земному шару составило 33,7 миллиона человек.
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