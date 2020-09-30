Кишинев обошел Анталью: куда предпочитают летать россияне

Среди путешествующих граждан России провели опрос, какой из городов они хотели бы посетить, и молдавская столица заняла в нем лидирующее место.

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Республика Молдова и Турция - самые предпочтительные для российских путешественников турнаправления.

По данным проведенного среди жителей РФ опроса, самым востребованным городом у туристов, предпочитающих путешествовать самостоятельно, стал Кишинев, пишет российская пресса.

Второе место разделили турецкие Стамбул и Анталья.

В списке также значатся киргизская столица Бишкек и белорусская - Минск. При составлении рейтинга учитывались продажи билетов через один из самых популярных турсервисов с 1 августа по 24 сентября, брались даты вылетов с 1 по 31 октября.

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Кишинев не впервые становится самым привлекательным городом для российских туристов. Аналогичный рейтинг, который составляли сервисы по продаже авиабилетов два года назад, также выводил столицу Республики Молдова в лидеры туристических предпочтений.

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