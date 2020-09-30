Карабахское обострение: информационный фронт фейков и опровержений

И все же текущее вооруженное противостояние Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе в сентябре 2020 года отличается беспрецедентным количеством сообщений, за которыми почти сразу следует опровержение с другой стороны.

Это затрудняет анализ ситуации международными наблюдателями, вызывает недоверие к любым официальным заявлениям Баку и Еревана.

Сомнительных цифр, фактов, непрозрачных эпизодов за дни боевых действий в сентябре накопилось великое множество. К примеру, по информации Минобороны Армении, было сбито 49 азербайджанских беспилотников, но опубликовано фото обломков лишь одного аппарата. В свою очередь, Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении 18 армянских БПЛА, а также 80 армянских танков и целого полка личного состава (около двух тысяч человек).

За минувшее десятилетие военно-политической турбулентности в зоне непризнанной НКР Армения и Азербайджан потеряли в боевой обстановке всего около 20 беспилотников. Для быстрого уничтожения армянского полка, позиции которого по фронту в обороне занимают не один километр, пожалуй, требуется оружие массового поражения. Впрочем, и Минобороны Армении сообщило о ликвидации 790 азербайджанских военнослужащих. Если это реальные потери, то при таких темпах двух армий до зимы не хватит. Напомню, по разным оценкам до мобилизации у Азербайджана было от 65 тысяч до 126 тысяч "штыков", в армиях Армении и непризнанного Нагорного Карабаха – до 65 тысяч действующих военнослужащих.

Истребитель F-16 против штурмовика Су-25

Минобороны Армении заявило, что 29 сентября истребитель F-16 турецких ВВС поднялся в воздух с азербайджанского аэродрома Гянджа, и сбил армянский штурмовик Су-25 в районе Вардениса. Летчик майор Валерий Данелин погиб. Опубликованы фото обломков самолета, по которым сложно определить причину катастрофы. Армянское военное ведомство обещает предоставить более полные доказательства вовлеченности турецких сил в боевые действия.

А пока Азербайджан и Турция информацию об авиаударе опровергли. В Баку отметили, что вообще не используют боевую авиацию.

По данным помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, два армянских Су-25 взорвались, врезавшись в гору. Такое случалось ранее в условиях плохой видимости - в Армении и в других странах. Самолет мог упасть и по причине технического износа, и от случайного (дружественного) огня армянских средств ПВО. Если же Су-25 сбит противником, чем специалисты Минобороны Армении отследили полет турецкого истребителя F-16, и почему не нанесли ответный удар, хотя бы по аэродрому базирования Гянджа? Все это выглядит пока нестройно.

На встрече с журналистами 30 сентября армянский премьер-министр Никол Пашинян уклонился от прямого ответа о возможности применения против Азербайджана (и F-16) истребителей Су-30СМ и ОТРК "Искандер".

Россия и большинство стран мирового сообщества призывают Баку и Ереван к немедленному прекращению огня. Президент РФ Владимир Путин 29 сентября в разговоре с армянским премьер-министром Николом Пашиняном выразил серьезную озабоченность боевыми действиями в зоне конфликта, и акцентировал внимание на необходимости деэскалации.

Разговор президента РФ Владимира Путина с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым состоится при необходимости.

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