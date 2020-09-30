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Ситуация в НКР.

Карабахское обострение: информационный фронт фейков и опровержений

© Sputnik / Asatur Yesayants
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200930/31869028/karabakhskoe-obostrenie-informatsionnyy-front-feykov-i-oproverzheniy.html

Контрпропаганда на войне традиционно используется для деморализации противника - методом преувеличения его потерь и гипертрофированным изображением собственных успехов, отмечает военный обозреватель.

И все же текущее вооруженное противостояние Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе в сентябре 2020 года отличается беспрецедентным количеством сообщений, за которыми почти сразу следует опровержение с другой стороны.

Это затрудняет анализ ситуации международными наблюдателями, вызывает недоверие к любым официальным заявлениям Баку и Еревана.

Сомнительных цифр, фактов, непрозрачных эпизодов за дни боевых действий в сентябре накопилось великое множество. К примеру, по информации Минобороны Армении, было сбито 49 азербайджанских беспилотников, но опубликовано фото обломков лишь одного аппарата. В свою очередь, Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении 18 армянских БПЛА, а также 80 армянских танков и целого полка личного состава (около двух тысяч человек).

Политолог Сергей Маркедонов.
© Sputnik / Станислав Етвеш
Маркедонов: Баку и Ереван ведут гонку вооружений

За минувшее десятилетие военно-политической турбулентности в зоне непризнанной НКР Армения и Азербайджан потеряли в боевой обстановке всего около 20 беспилотников. Для быстрого уничтожения армянского полка, позиции которого по фронту в обороне занимают не один километр, пожалуй, требуется оружие массового поражения. Впрочем, и Минобороны Армении сообщило о ликвидации 790 азербайджанских военнослужащих. Если это реальные потери, то при таких темпах двух армий до зимы не хватит. Напомню, по разным оценкам до мобилизации у Азербайджана было от 65 тысяч до 126 тысяч "штыков", в армиях Армении и непризнанного Нагорного Карабаха – до 65 тысяч действующих военнослужащих.

Истребитель F-16 против штурмовика Су-25

Минобороны Армении заявило, что 29 сентября истребитель F-16 турецких ВВС поднялся в воздух с азербайджанского аэродрома Гянджа, и сбил армянский штурмовик Су-25 в районе Вардениса. Летчик майор Валерий Данелин погиб.  Опубликованы фото обломков самолета, по которым сложно определить причину катастрофы. Армянское военное ведомство обещает предоставить более полные доказательства вовлеченности турецких сил в боевые действия.

Авиашоу самолетов F-16 и F-5 пилотажной группы SOLOTÜRK и Türk Yıldızları ВВС Турции в Баку.
© Sputnik / Murad Orujov
Ереван: турецкий истребитель сбил Су-25 ВВС Армении

А пока Азербайджан и Турция информацию об авиаударе опровергли. В Баку отметили, что вообще не используют боевую авиацию.

По данным помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, два армянских Су-25 взорвались, врезавшись в гору. Такое случалось ранее в условиях плохой видимости - в Армении и в других странах. Самолет мог упасть и по причине технического износа, и от случайного (дружественного) огня армянских средств ПВО. Если же Су-25 сбит противником, чем специалисты Минобороны Армении отследили полет турецкого истребителя F-16, и почему не нанесли ответный удар, хотя бы по аэродрому базирования Гянджа? Все это выглядит пока нестройно.

На встрече с журналистами 30 сентября армянский премьер-министр Никол Пашинян уклонился от прямого ответа о возможности применения против Азербайджана (и F-16) истребителей Су-30СМ и ОТРК "Искандер".

Телефонный разговор Путина. Архивное фото.
© Sputnik / Алексей Никольский
Путин о ситуации в Карабахе: "Главное — прекратить военные действия"

Россия и большинство стран мирового сообщества призывают Баку и Ереван к немедленному прекращению огня. Президент РФ Владимир Путин 29 сентября в разговоре с армянским премьер-министром Николом Пашиняном выразил серьезную озабоченность боевыми действиями в зоне конфликта, и акцентировал внимание на необходимости деэскалации.

Разговор президента РФ Владимира Путина с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым состоится при необходимости.

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