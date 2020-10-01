Как укрепить иммунитет в сезон простуд

Все мы уже привыкли соблюдать элементарные условия для укрепления иммунитета, но достаточно ли этого в осенний период?

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. О главных способах повышения иммунитета рассказал вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с RT.

По словам Альтштейна, главным по-прежнему остается соблюдение простых противоэпидемические правил — социальное дистанцирование, использование антисептиков и защитных масок.

"Это главные приемы, чтобы человек был в тонусе и сопротивлялся инфекции. Правильный образ жизни и соблюдение таких противоэпидемических мер помогают не только против коронавируса, но и против других вирусов дыхательных путей", - отметил специалист.

Именно в этот период года как никогда полезны закаливание, соблюдение режима сна, сбалансированное питание и отказ от алкоголя, утверждают специалисты.

В числе других важных мер также вирусолог порекомендовал употреблять витамин D, который, по мнению некоторых ученых, способен повысить устойчивость к коронавирусу нового типа.

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