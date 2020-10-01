"Хатико"из Приморья: собака две недели ждала хозяина, который ее оставил

"Русским Хатико" окрестили белого пса из Приморья, который две недели ждал на перроне своего хозяина, но в итоге все закончилось хорошо.

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Преданный пес, который две недели ждал своего хозяина на железнодорожной платформе в селе Тигровое в Приморье, обрел новый дом. Об этом РИА Новости рассказала жительница села.

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Белая собака, не отходившая от будки на железнодорожной платформе, привлекла внимание сельчан 11 сентября. Сердобольные люди стали приносить псу еду, при этом жители Тигрового пытались найти владельца собаки. Четверогоного прозвали "русским Хатико".

После многих дней поиска хозяин так и не объявился и "Хатико" забрала к себе одна из местных жительниц. Как сообщается, она не хочет афишировать свое имя и не намерена расставаться с новым четвероногим другом, которого теперь зовут Верный.

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