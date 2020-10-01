Медик назвал основную ошибку тех, кто заразился коронавирусом

Российский специалист назвал вещь, которую ни в коем случае нельзя делать при инфицировании коронавирусом.

КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Нежелание обращаться к врачам - главная ошибка заразившихся коронавирусом, считает руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев, которого цитирует РИА Новости.

Ученый призвал не заниматься самолечением.

"Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что он вам скажет", — советует Зуев.

Как сообщил специалист, основным симптомом коронавируса является отсутствие обоняния, при этом медик подчеркнул, что это может говорить также о гриппе или ОРВИ.

"Это все пневмотропные вирусы, поражающие дыхательную систему", — разъяснил вирусолог.

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 34 миллионам человек. При этом выздоровели более 23,6 миллиона, а умерли на фоне осложнений свыше миллиона человек.

В Молдове количество подтвержденных случаев коронавируса нового типа превысило 53 тысячи.

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