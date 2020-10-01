12:56 01 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.88
  • USD16.98
  • RUB0.22
  • RON4.08
  • UAH0.60
Поиск
Украинская нацилональная валюта, архивное фото.

Видео: Украина вывела из обращения некоторые банкноты и монеты

© Sputnik / Стрингер
Общество
Получить короткую ссылку
105 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201001/31872871/ukraine-vyvela-iz-obrascheniya-nekotorye-banknoty-i-monety.html

Национальный банк Украины вывел из обращения на территории страны банкноты старого образца и монету номиналом 25 копеек.

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Монеты номиналом 25 копеек и банкноты выпуска до 2003 года с 1 октября не принимаются в качестве платежного средства в магазинах, ресторанах и сфере бытового обслуживания на Украине. Соответствующее распоряжение Нацбанка страны вступило в силу в четверг.

Как отмечается в пресс-релизе НБУ, 25-копеечные монеты и банкноты, выпущенные до 2003 года, будут бесплатно обменивать во всех украинских банках до 30 сентября 2021 года. До 30 сентября 2023 года их можно будет обменять в Нацбанке, Ощадбанке, ПриватБанке, Райффайзен Банке Аваль и Первом украинском международном банке (ПУМБ).

Кроме того, из обращения будут выводиться изготовленные до 2018 года монеты номиналом 1 гривна (золотистого цвета). Ими пока можно рассчитываться, обменивать такие монеты не нужно. Попадая в банки, они больше не будут возвращаться в наличный оборот, отмечает НБУ. Постепенно  их место займут соответствующие "серебристые"  монеты номиналом 1 и 2 гривны образца 2018 года. 

Таким образом, в наличном обращении на Украине остаются разменные монеты номиналами 10 и 50 копеек, монеты номиналом 1 гривна старого образца и номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2018 года, а также банкноты номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен образцов 2003 - 2019 годов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Это надо знать гражданам Молдовы, отправляющимся в Украину - подробности
Украина опередила Россию по размеру минимальной зарплаты: в чем секрет


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Трансляция первых дебатов действующего президента США Дональда Трампа и кандидата в президенты США Джо Байдена.
Жгли друг друга глаголом: первые дебаты Трампа и Байдена прошли "с огоньком"
Глас народа. Каким должен быть глава государства.
Глас народа: чего ждут жители Молдовы от нового президента
Собираем ребенка в школу или детсад: санитарные правила.
Всем здоровья: в детсад и школу отправляем ребенка правильно

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться