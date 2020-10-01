Видео: Украина вывела из обращения некоторые банкноты и монеты

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Монеты номиналом 25 копеек и банкноты выпуска до 2003 года с 1 октября не принимаются в качестве платежного средства в магазинах, ресторанах и сфере бытового обслуживания на Украине. Соответствующее распоряжение Нацбанка страны вступило в силу в четверг.

Как отмечается в пресс-релизе НБУ, 25-копеечные монеты и банкноты, выпущенные до 2003 года, будут бесплатно обменивать во всех украинских банках до 30 сентября 2021 года. До 30 сентября 2023 года их можно будет обменять в Нацбанке, Ощадбанке, ПриватБанке, Райффайзен Банке Аваль и Первом украинском международном банке (ПУМБ).

Кроме того, из обращения будут выводиться изготовленные до 2018 года монеты номиналом 1 гривна (золотистого цвета). Ими пока можно рассчитываться, обменивать такие монеты не нужно. Попадая в банки, они больше не будут возвращаться в наличный оборот, отмечает НБУ. Постепенно их место займут соответствующие "серебристые" монеты номиналом 1 и 2 гривны образца 2018 года.

Таким образом, в наличном обращении на Украине остаются разменные монеты номиналами 10 и 50 копеек, монеты номиналом 1 гривна старого образца и номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2018 года, а также банкноты номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен образцов 2003 - 2019 годов.

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