12:56 01 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.88
  • USD16.98
  • RUB0.22
  • RON4.08
  • UAH0.60
Поиск
Вакцинация добровольцев. Архивное фото

В Белоруссии вакцинирован первый участник исследований "Спутник V"

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2003)
52 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/09/16/31761906.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201001/31874378/belorussia-vaktsinirovan-pervyy-uchastnik-issledovaniy-sputnikv.html

Белоруссия стала первой страной, в которой стартовали клинические исследования вакцины "Спутник V" после ее регистрации в России.

КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Первый участник исследований вакцины "Спутник V" в Белоруссии получил вакцину. Об этом пишет РИА Новости, цитируя помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

"В Беларуси вакцинирован первый участник клинических исследований вакцины "Спутник V", разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России",- сказал Кузнецов.

В конце сентября Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) поставил в Белоруссию первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Белоруссия стала первой страной, в которой стартовали клинические исследования вакцины "Спутник V" после ее регистрации в России. Клинические исследования пройдут в восьми медицинских учреждениях Белоруссии, выбранных в качестве исследовательских центров.

Аналогичные клинические испытания вакцины "Спутник V" планируются в ряде других стран, включая Бразилию, Индию, Саудовскую Аравию, Египет и ОАЭ.

Первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
© Sputnik / Владимир Песня
Игорь Додон заявил, что доверяет российской вакцине
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V"

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщал, что заявки на приобретение миллиарда доз вакцины получены более чем из 20 государств. По его словам, имеющиеся в стране мощности позволяют произвести 500 миллионов доз в год.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2003)

По теме

Какие правила должны выполнять добровольцы при испытании вакцины "Sputnik V"
Российская вакцина против COVID-19 может появиться в СНГ
Названы плюсы и минусы существующих в мире типов вакцин от COVID-19


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Трансляция первых дебатов действующего президента США Дональда Трампа и кандидата в президенты США Джо Байдена.
Жгли друг друга глаголом: первые дебаты Трампа и Байдена прошли "с огоньком"
Глас народа. Каким должен быть глава государства.
Глас народа: чего ждут жители Молдовы от нового президента
Собираем ребенка в школу или детсад: санитарные правила.
Всем здоровья: в детсад и школу отправляем ребенка правильно

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться