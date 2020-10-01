В Белоруссии вакцинирован первый участник исследований "Спутник V"

Белоруссия стала первой страной, в которой стартовали клинические исследования вакцины "Спутник V" после ее регистрации в России.

КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Первый участник исследований вакцины "Спутник V" в Белоруссии получил вакцину. Об этом пишет РИА Новости, цитируя помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

"В Беларуси вакцинирован первый участник клинических исследований вакцины "Спутник V", разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России",- сказал Кузнецов.

В конце сентября Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) поставил в Белоруссию первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Белоруссия стала первой страной, в которой стартовали клинические исследования вакцины "Спутник V" после ее регистрации в России. Клинические исследования пройдут в восьми медицинских учреждениях Белоруссии, выбранных в качестве исследовательских центров.

Аналогичные клинические испытания вакцины "Спутник V" планируются в ряде других стран, включая Бразилию, Индию, Саудовскую Аравию, Египет и ОАЭ.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщал, что заявки на приобретение миллиарда доз вакцины получены более чем из 20 государств. По его словам, имеющиеся в стране мощности позволяют произвести 500 миллионов доз в год.

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