В Белоруссии вакцинирован первый участник исследований "Спутник V"

КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Первый участник исследований вакцины "Спутник V" в Белоруссии получил вакцину. Об этом пишет РИА Новости, цитируя помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.
"В Беларуси вакцинирован первый участник клинических исследований вакцины "Спутник V", разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России",- сказал Кузнецов.
В конце сентября Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) поставил в Белоруссию первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Белоруссия стала первой страной, в которой стартовали клинические исследования вакцины "Спутник V" после ее регистрации в России. Клинические исследования пройдут в восьми медицинских учреждениях Белоруссии, выбранных в качестве исследовательских центров.
Аналогичные клинические испытания вакцины "Спутник V" планируются в ряде других стран, включая Бразилию, Индию, Саудовскую Аравию, Египет и ОАЭ.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщал, что заявки на приобретение миллиарда доз вакцины получены более чем из 20 государств. По его словам, имеющиеся в стране мощности позволяют произвести 500 миллионов доз в год.
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