COVID-19: полсотни районов в Польше - в "красной" и "желтой" зонах

Степень распространения коронавируса в Польше растет: уже свыше 50 районов страны попали в зоны повышенной тревоги.

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. В "красную" и "желтую" зоны в связи с уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией попали более 50 районов Польши, передает РИА Новости.

В четверг минздрав страны представил информацию, согласно которой к "красной" зоне, где действуют самые строгие дополнительные противоэпидемические ограничения, отнесены 17 районов. В том числе севернй курортный город Сопот.

В "желтой" зоне оказались 34 района, в том числе города Жешув, Гданьск, Гдыня, Кельцы и Щецин.

Варшава, Зелена Гура, Сувалки и Слупск - среди претендентов на попадание либо в "желтую", либо в "красную" зону. На этой неделе шаги по противодейтсвию распространения вируса будут усилены, также заявил польский минздрав.

Меры, которые принимаются в стране согласно делениям на разноцветные зоны, предусматривают ряд ограничений. Так, в "зеленой" зоне на массовые мероприятия допускается не более 100 человек, в "желтой" – до 75, а в "красной" – до 50. Рестораны, кафе и пабы в "красной" зоне работают до 22.00. И в "красной", и в "желтой зоне ношение масок обязательно.

В четверг в Польше зафиксировали 1967 случаев заражений COVID-19 - это новый суточный рекорд. С начала эпидемии в стране был инфицирован 93 481 человек.

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