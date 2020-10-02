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Президент США Дональд Трамп

Врач рассказал о том, как чувствует себя Трамп, у которого выявили COVID-19

© Sputnik / Стрингер
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2012)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201002/31887502/vrach-rasskazal-o-tom-kak-chuvstvuet-sebya-trump-u-kotorogo-vyyavili-covid19.html

По словам медика, Дональд Трамп и Меланья планируют оставаться в Белом доме на время выздоровления.

КИШИНЕВ, 2 окт - Sputnik. Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп, у которых диагностировали коронавирус, в данный момент чувствуют себя хорошо. Об этом заявил лечащий врач американского лидера Шон Конли, пишет РИА Новости.

В пятницу утром Трамп сообщил в Twitter, что у него и его супруги тест подтвердил наличие COVID-19.

"Сегодня я получил подтверждение, что президент Трамп и первая леди Меланья Трамп дали положительный результат теста на вирус SARS-CoV-2. Президент и первая леди хорошо себя чувствуют в данный момент, они планируют оставаться в Белом доме на время выздоровления", - говорится в письменном заявлении Конли в адрес пресс-секретаря Трампа, которое распространил Белый дом.

Медицинский работник берет пробирки с образцами плазмы и крови
© REUTERS / MARCO BELLO
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Он также сообщил, что президент США может выполнять свои обязанности, несмотря на коронавирус.

"Можете не сомневаться, я ожидаю, что президент продолжит выполнять свои обязанности без каких-либо перебоев во время выздоровления", - добавил врач.

Белый дом, в свою очередь, распространил обновленное расписание работы президента Дональда Трампа на пятницу: поездка во Флориду и выступление на митинге отменены, однако в расписании главы государства осталось одно публичное мероприятие.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2012)

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