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Супружеская пара, тематическое фото.

Кто в доме хозяин - россияне ответили на вопрос

© Depositphotos / Photographee.eu
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201002/31889149/kto-v-dome-khozyain-rossiane-otvetyly-na-vopros.html

Практически все жители России считают, что домашние дела - забота мужа и жены в равной степени. Во всяком случае, так показывает недавно проведенный опрос.

КИШИНЕВ, 2 окт — Sputnik. Муж и жена должны вести хозяйство в равной степени - так считают более 90% россиян, принявших участие в опросе фонда "Общественное мнение" (ФОМ). При этом в семьях у более половины опрошенных больше зарабатывает мужчина, пишет РИА Новости.

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Об исключительно женской прерогативе заявили лишь 4% респондентов. При этом 2% опрошенных считают, что хозяйственные заботы - это обязанность мужа, 2% затруднились ответить на вопрос.

Стоит отметить, что семь лет назад за равные обязанности выступали 83%, а за участие в домашнем хозяйстве исключительно женщин - 14% россиян.

Кроме того, опрошенные были единодушны в том, что обязанности по воспитанию детей должны в равной мере разделить оба супруга. За это высказались 90% респондентов.

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По итогам опроса, "нормальным" высокий доход жены считают более 80% респондентов, однако для 14% нормой это не является. Примерно 6% полагают, что семью должен обеспечивать мужчина. Для 3% опрошенных финансовое превосходство супруги является унизительным, также 3% считают, что более высокая зарплата жены может стать причиной конфликта в семье.

Опрос проводился по телефону 25-27 сентября, в нем приняли участие жители всех областей России, примерно 1000 человек. Погрешность не превышает 3,8%.

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