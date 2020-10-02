Врач развеял популярные мифы о коронавирусе

КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Ставший вирусным в интернете ролик с советами по защите от коронавируса разобрал врач-пульмонолог Сеченовского университета Владимир Бекетов, попутно развеяв озвученные в ролике мифы и откровенные фейки.
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Главным фейком является утверждение о том, что вирус сохраняется в "слюне и слизи" человека в течение нескольких суток после заражения. По словам Бекетова, это предположение не верно, и совсем не отражает истинный механизм развития инфекции.
"Исследования показывают, что все вирусы размножаются исключительно внутри клеток. В течение нескольких десятков минут, максимум — часов вирус может находиться на поверхности слизистой", — объяснил он в интервью "Комсомольской правде".
"При ингаляции раствором такой температуры, когда человеку неприятно и дискомфортно дышать, можно добиться ожога слизистой. Что чревато еще большим вредом, чем проникновение в слизистую вирусных частиц", — подчеркнул пульмонолог.
Основная рекомендация специалиста — не верить всему, что публикуется в интернете и по возможности проверять правдоподобность сомнительных видео. Ну а при первых симптомах болезни обращаться к врачу.
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