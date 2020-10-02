15:17 02 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.92
  • USD16.96
  • RUB0.22
  • RON4.09
  • UAH0.60
Поиск
Коронавирус. Иллюстративное фото

Врач развеял популярные мифы о коронавирусе

© Sputnik / Maxime Blinov
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2014)
20730
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/08/1b/31458862.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201002/31890811/vrach-razveyal-populyarnye-mify-o-koronaviruse.html

Тема коронавируса очень популярна, не удивительно, что за последнее время она обросла различными мифами и домыслами. Специалист рассказал, чему можно верить и какая информация о COVID-19 является фейком.

КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Ставший вирусным в интернете ролик с советами по защите от коронавируса разобрал врач-пульмонолог Сеченовского университета Владимир Бекетов, попутно развеяв озвученные в ролике мифы и откровенные фейки.

Медик назвал основную ошибку тех, кто заразился коронавирусом>>>

Главным фейком является утверждение о том, что вирус сохраняется в "слюне и слизи" человека в течение нескольких суток после заражения. По словам Бекетова, это предположение не верно, и совсем не отражает истинный механизм развития инфекции.

"Исследования показывают, что все вирусы размножаются исключительно внутри клеток. В течение нескольких десятков минут, максимум — часов вирус может находиться на поверхности слизистой", — объяснил он в интервью "Комсомольской правде".

Коронавирус с нами на всегда
© AFP 2020 / MICHAL CIZEK
Российский ученый объяснил, как долго просуществует коронавирус
Еще один спорный факт - совет делать и ингаляции содовым раствором и промывать им носоглотку. Бекетов отметил, что сейчас существует множество других, более безопасных медицинских средств для этих целей. А вдыхание паров содового раствора может привести к поражению верхних дыхательных путей.

"При ингаляции раствором такой температуры, когда человеку неприятно и дискомфортно дышать, можно добиться ожога слизистой. Что чревато еще большим вредом, чем проникновение в слизистую вирусных частиц", — подчеркнул пульмонолог.

Основная рекомендация специалиста — не верить всему, что публикуется в интернете и по возможности проверять правдоподобность сомнительных видео. Ну а при первых симптомах болезни обращаться к врачу.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2014)

По теме

Гинцбург: нужно ли переболевшим делать прививку от коронавируса
Ученые: с коронавирусом можно бороться натуральными средствами
Предстоит встреча незнакомцев: гриппа и коронавируса


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Гала музыкального мастерства-2020
Фото - первый концерт после пожара в филармонии: эмоции и награды
Первые добровольцы получили прививку от коронавируса
Видео: в Беларуси добровольцы получили прививку от COVID-19
Собираем ребенка в школу или детсад: санитарные правила.
Всем здоровья: в детсад и школу отправляем ребенка правильно

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться