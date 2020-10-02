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Дэниел Крэйг в роли Джеймса Бонда в фильме Казино Рояль.

Видео - No Time To Die: вышел клип на заглавную песню новой серии "бондианы"

© Photo : Metro-Goldwyn-Mayer, 2006
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201002/31890896/no-time-to-die-vyshel-klip-na-zaglavnuyu-pesnyu-novoy-serii-bondiany.html

Новый клип певицы Билли Айлиш на композицию "Не время умирать" (No Time To Die), которая станет заглавной песней новой серии приключений Джеймса Бонда, уже побил все рекорды просмотров.

КИШИНЕВ, 2 окт — Sputnik. Заглавной песней к новой серии "Бондианы" станет композиция Билли Айлиш "Не время умирать", клип уже появился в сети, пишет РИА Новости со ссылкой на известный видеохостинг.

No Time To Die была опубликована на официальном канале певицы 1 октября, количество просмотров уже превысило 4 миллиона.

Билли Айлиш, 18-летняя американская певица, стала самой молодой исполнительницей за всю историю существования фильмов о Бонде. До нее главные композиции в кинолентах исполняли звезды с мировым именем: Пол Маккартни, Мадонна, Адель, Шерил Кроу, Тина Тернер, Нэнси Синатра.

В российский прокат "Не время умирать" выйдет 19 ноября. Это будет уже 25-я серия "бондианы", в ленте режиссера Кэри Фукунага сыграли Дэниэл Крэйг, Рами Малек, Леа Сейду, а также Рэйф Файнс и Бен Уишоу.  

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