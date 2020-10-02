Видео - No Time To Die: вышел клип на заглавную песню новой серии "бондианы"

Новый клип певицы Билли Айлиш на композицию "Не время умирать" (No Time To Die), которая станет заглавной песней новой серии приключений Джеймса Бонда, уже побил все рекорды просмотров.

КИШИНЕВ, 2 окт — Sputnik. Заглавной песней к новой серии "Бондианы" станет композиция Билли Айлиш "Не время умирать", клип уже появился в сети, пишет РИА Новости со ссылкой на известный видеохостинг.

No Time To Die была опубликована на официальном канале певицы 1 октября, количество просмотров уже превысило 4 миллиона.

Билли Айлиш, 18-летняя американская певица, стала самой молодой исполнительницей за всю историю существования фильмов о Бонде. До нее главные композиции в кинолентах исполняли звезды с мировым именем: Пол Маккартни, Мадонна, Адель, Шерил Кроу, Тина Тернер, Нэнси Синатра.

В российский прокат "Не время умирать" выйдет 19 ноября. Это будет уже 25-я серия "бондианы", в ленте режиссера Кэри Фукунага сыграли Дэниэл Крэйг, Рами Малек, Леа Сейду, а также Рэйф Файнс и Бен Уишоу.

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