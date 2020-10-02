Кому в Турции нужен код - отвечает ассоциация туроператоров

Ассоциация туроператоров Турции разъяснила для иностранных граждан, нужно ли им получать цифровой код для заселения в отель.

КИШИНЕВ, 2 окт — Sputnik. Цифровой код (HES-код) для заселения в турецкие гостиницы иностранным туристам получать не надо, требование касается турецких граждан и иностранцев, имеющих вид на жительство в стране. Об этом пишет РИА Новости, цитируя представителя Ассоциации туроператоров Турции.

На фоне увеличения числа больных коронавирусом в Турции МВД страны ранее обязало граждан получать цифровой код для поездок в городском транспорте и для заселения в отели. Накануне такой код страна ввела для поездок в междугородних автобусах, поездах и на самолетах.

"Распоряжение о получении HES-кода при бронировании и заселении в гостиницы относится только к нашим гражданам, проживающим в Турции, а также к иностранцам, имеющим здесь вид на жительство. К иностранным туристам, которые приезжают на отдых в нашу страну из-за границы, данное требование не относится", - сказала представитель ассоциации туроператоров.

Турция не входит в перечень государств "красной зоны", который каждые две недели публикует Министерство здравоохранения Молдовы. Поэтому гражданам РМ, прилетающим из этой страны, не нужно уходить на двухнедельный карантин. Список обновляется каждые 14 дней по пятницам и вступает в силу в понедельник следующей недели.

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