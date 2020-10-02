Рейтинг составлен на основе оценки уровня благосостояния и финансовой безопасности пожилых людей в 44 странах.

КИШИНЕВ, 2 окт — Sputnik. Опубликован рейтинг самых комфортных стран для жизни пенсионеров, на первом месте — Исландия, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование французского инвестбанка Natixis. На втором — Швейцария, третью строчку заняла Норвегия. Замыкают пятерку Ирландия и Нидерланды.

Аналитики Natixis использовали 18 различных показателей, объединив их по четырем категориям — здоровье, финансы, материальное благополучие и качество жизни.

Эксперты отметили, что общемировая уверенность в спокойной жизни пенсионеров была невысока уже в начале 2020 года. Ситуация усугубилась в связи с пандемией, и достигла своего пика в июне, поскольку возросли социальные, экономические и финансовые риски, а также угрозы в области здравоохранения.

Исследователи назвали пять главных факторов, угрожающих благосостоянию пенсионеров. К ним были отнесены рецессия, банковские ставки, государственный долг, изменение климата и неравенство в доходах.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova