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Пенсионеры. Иллюстративное фото

Опубликован рейтинг самых комфортных стран для жизни пенсионеров

© Depositphotos / SeventyFour
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201002/31892125/opublikovan-reyting-samykh-komfortnykh-stran-dlya-zhizni-pensionerov.html

Рейтинг составлен на основе оценки уровня благосостояния и финансовой безопасности пожилых людей в 44 странах.

КИШИНЕВ, 2 окт — Sputnik. Опубликован рейтинг самых комфортных стран для жизни пенсионеров, на первом месте — Исландия, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование французского инвестбанка Natixis. На втором — Швейцария, третью строчку заняла Норвегия. Замыкают пятерку Ирландия и Нидерланды.

Пенсионер.
© CC0 / Pixabay / stevepb
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Аналитики Natixis использовали 18 различных показателей, объединив их по четырем категориям — здоровье, финансы, материальное благополучие и качество жизни.

Эксперты отметили, что общемировая уверенность в спокойной жизни пенсионеров была невысока уже в начале 2020 года. Ситуация усугубилась в связи с пандемией, и достигла своего пика в июне, поскольку возросли социальные, экономические и финансовые риски, а также угрозы в области здравоохранения.

Исследователи назвали пять главных факторов, угрожающих благосостоянию пенсионеров. К ним были отнесены рецессия, банковские ставки, государственный долг, изменение климата и неравенство в доходах.

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