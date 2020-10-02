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Женщина в защитной маске, архивное фото.

Разработан прибор, который улавливает COVID-19 в воздухе

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201002/31894004/razrabotan-pribor-kotoryy-ulavlivaet-covid-19-v-vozdukhe.html

Российские ученые разработали специальное устройство, которое способно распознавать в воздухе десятки патогенов, в том числе коронавирус.

КИШИНЕВ, 2 окт — Sputnik. Прибор, способный распознавать в воздухе до 86 патогенов, в том числе коронавирус SARS-CoV-2, разработал российский Центр Гамалеи. Об этом РИА Новости сообщил заведующий лабораторией трансляционной биомедицины Артем Ткачук.

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© AFP 2020 / MICHAL CIZEK
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Над созданием прибора специалисты трудились с 2015 года. По словам Ткачука, устройство может выявлять и вирусы, и бактерии, и токсины и способно работать круглосуточно без прямого участия человека. Прибор отслеживает превышение опасной концентрации вещества в воздухе в режиме реального времени. 

Новый прибор "завершает государственные испытания и готовится к массовому серийному производству", — заявил заведующий лабораторией. В метро и аэропортах столицы изобретение появится уже в октябре. 

По информации разработчиков, устройство может работать в помещении площадью не менее 100 квардратных метров и подключаться к системе вентиляции напрямую. Большой, стационарный прибор заменяет 50-60 квадратных метров лаборатории и пять  научных сотрудников. Компактный вариант можно уместить в чемодане.

Артем Ткачук заявил, что устройством заинтересовались за рубежом. В настоящее время прорабатывается вопрос поставок с учетом ограничений, вызванных пандемией. 

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