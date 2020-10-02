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Больше половины россиян доверяют своему президенту - опрос

© Sputnik / Алексей Никольский
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201002/31898616/bolshe-poloviny-rossiyan-doveryayut-svoemu-prezidentu-opros.html

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел соцопрос и выяснил, сколько процентов населения РФ доверяет лидеру страны - Владимиру Путину.

КИШИНЕВ, 2 окт — Sputnik. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, Президенту Российской Федерации Владимиру Путину доверяют 68,1% россиян, пишет РИА Новости.

Джо Байден.
© AFP 2020 / JIM WATSON
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В ходе опроса респондентам предложили выбрать, какому политику из представленного списка они доверяют. Владимира Путина указали 68,1%, 28,4% сообщили, что не доверяют нынешнему российскому лидеру.

Участники опроса также выбирали из списка политиков тех, чью деятельность они одобряют. Путина назвали 63,7%. Деятельность президента не одобряют 27,6% респондентов.

Опрос проводился с 21 по 27 сентября, в нем приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью, случайная выборка стационарных и мобильных номеров объемом 11,2 тысячи респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

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