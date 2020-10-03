Черный, вкусный, ароматный: как правильно хранить молотый кофе

Любители кофе, в основном, предпочитают натуральный продукт: покупают молотый в магазинах либо измельчают обжаренные зерна сами, в кофемолке или кофе-машине. Следующий этап - хранение. И здесь нужно знать несколько важных правил.

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. Правильно обжаренные и смолотые зерна кофе - один из секретов получения вкусного напитка. Об этом знают все кофеманы. Однако молотый кофе нужно грамотно хранить. Секретами и советами в эфире радио Sputnik поделилась специалист по кофе Юлия Зайцева.

По словам эксперта, существуют определенные временные рамки для хранения кофе, чтобы он не потерял своего качества. Для зеленых зерен это 10 лет, для обжаренных - 10 месяцев. Свежесмолотый кофе начинает терять аромат сразу, и хранить его можно не более 10 дней.

Чтобы по-максимуму сохранить вкус и аромат молотого кофе, хранить его следует в жестяных банках с плотной крышкой. То есть, тару нужно подбирать так, чтобы она защитила продукт от двух злейших врагов кофейного вкуса: света и воздуха.

Однако Юлия Зайцева отмечает: множество нюансов хранения кофе важны, скорее всего, для очень тонких ценителей. Рядовому потребителю, который выпивает 1-2 чашки напитка в день, важно знать основные правила покупки: внимательно изучить срок годности и режим хранения.

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