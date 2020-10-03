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Приготовление кофе, тематическое фото.

Черный, вкусный, ароматный: как правильно хранить молотый кофе

© CC0 / Pixabay / RestaurantAnticaRoma / Coffee
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201003/31888577/chernyy-vkusnyy-aromatnyy-kak-pravilno-khranit-molotyy-koffee.html

Любители кофе, в основном, предпочитают натуральный продукт: покупают молотый в магазинах либо измельчают обжаренные зерна сами, в кофемолке или кофе-машине. Следующий этап - хранение. И здесь нужно знать несколько важных правил.

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. Правильно обжаренные и смолотые зерна кофе - один из секретов получения вкусного напитка. Об этом знают все кофеманы. Однако молотый кофе нужно грамотно хранить. Секретами и советами в эфире радио Sputnik поделилась специалист по кофе Юлия Зайцева.

Чашка черного кофе
© Fotolia / Ferumov
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По словам эксперта, существуют определенные временные рамки для хранения кофе, чтобы он не потерял своего качества. Для зеленых зерен это 10 лет, для обжаренных - 10 месяцев. Свежесмолотый кофе начинает терять аромат сразу, и хранить его можно не более 10 дней. 

Чтобы по-максимуму сохранить вкус и аромат молотого кофе, хранить его следует в жестяных банках с плотной крышкой.  То есть, тару нужно подбирать так, чтобы она защитила продукт от двух злейших врагов кофейного вкуса: света и воздуха. 

Однако Юлия Зайцева отмечает: множество нюансов хранения кофе важны, скорее всего, для очень тонких ценителей. Рядовому потребителю, который выпивает 1-2 чашки напитка в день, важно знать основные правила покупки: внимательно изучить срок годности и режим хранения.  

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Тема:
Красивая и здоровая жизнь (16)

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