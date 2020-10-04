Как сейчас выглядит санаторий "Молдова", показал украинский фотограф

Здравница была построена в 50-х годах прошлого века, и ее фасад выглядит так, будто санаторий давно заброшен — между тем Молдова продолжает судиться за "Молдову".

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. Как выглядит санаторий "Молдова" с высоты, показала фотокор издания "Украинская служба информации" Владислава Швец.

Санаторий был построен по проекту одесских архитекторов Бориса Шимкова, Василия Смирнова и Иосифа Гродского. В 2018 году здание и прилегающую к нему территорию площадью 5 гектаров передали кипрскому оффшору по решению городского совета.

Республика Молдова оспорила это решение, начались длительные судебные процессы. В декабре 2019 года Хозяйственный суд Одесской области отказал в иске Государственной канцелярии Республики Молдова о возвращении в госсобственность санатория "Молдова".

В феврале 2020 года здания санатория выставили на аукцион, хотя суд далек от завершения. В апреле сообщалось, что рассмотрение иска Госканцелярии РМ отложено из-за карантина, связанного с пандемией COVID-19.

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