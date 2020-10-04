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Тина Кароль

Что они творят: в Сеть выложили новое видео с Тиной Кароль и Даном Баланом

© Facebook / Тина Кароль
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201004/31912383/Chto-oni-tvoryat-v-Set-vylozhili-novoe-video-s-Tinoy-Karol-i-Danom-Balanom.html

Поклонники сладкоголосой парочки гадают, почему в Интернете все чаще стали появляться неоднозначные коллажи с их участием.

КИШИНЕВ, 4 окт - Sputnik. Не успели остыть от горячих эмоций комментаторы в Интернете, оценившие видеоклип страстного дуэта Дана Балана и Тины Кароль, как артисты подкинули им новый сюжет. На официальной страничке в соцсетях популярного песенного конкурса опубликовали короткий ролик, на котором запечатлено новое совместное выступление молдаванина Дана Балана и украинки Тины Кароль. Они же являются судьями в этом телешоу.

Впрочем, поклонников это волнует не так сильно, как слухи о том, что парочка не зря в последнее время появляется на виду, да еще и в страстном образе. 

Фанаты Балана и Кароль приписывают им романтические отношения. Хотя сами артисты никак не комментируют эти наблюдения. Они просто выпускают ролики со своим участием. Например, в мае вышел тот самый обсуждаемый клип на песню "Помнишь", а потом фрагменты ролика появились в качестве вирусного видео в социальных сетях.

Также в Сети появляются любопытные коллажи с изображением "сладкоголосой парочки". На одном из таких фото, Кароль, Балан запечатлены с ребенком в коляске. Только самые дотошные поклонники дуэта увидели, что это фотомонтаж.

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Публикация от 🦘 𝓓𝓪𝓷𝓽𝓲𝓷𝓪 🦘 (@dantina.fam)

Пользователи разглядели в этом некий знак: мол, Тина и Дан должны будут появиться в качестве судей и в следующем сезоне шоу. А также надеются, что они расставят все точки над I вокруг слухов.

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