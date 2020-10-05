Афины встревожены: распространение COVID-19 вынуждает продлевать ограничения

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. До 12 октября продлили власти греческой столицы действие ограничений, введенных в регионе Аттика, чтобы не допустить распространение коронавируса, передает РИА Новости со ссылкой на опубликованное в официальной правительственной газете решение.

Срок введенных ранее мер истек 4 октября. В Аттике с 12 ночи до 5 утра запрещена работа предприятий общепита, дискотек, баров, кабаре, ночных клубов и подобных развлекательных заведений. Также с 12 ночи до 5 утра приостановлена работа любого вида розничной торговли, например, киосков, мини-маркетов, в том числе расположенные на заправочных станциях, винодельни, табачных лавок, пекарен. Под запрет не попадают аптеки и автозаправочные станции, разрешена также продажа на вынос с доставкой еды из ресторанов, за исключением продажи алкоголя.

Разрешено собираться не более девяти человек и в помещениях, и на открытом воздухе. Прекращено проведение концертов, приостановлены показы фильмов в закрытых кинотеатрах, а также театральные представления. На свадьбах, крещениях, похоронах должно быть максимум 20 человек. В предприятиях общепита за столиками должно быть не более шести человек.

Использование маски обязательно на рабочих местах во всех закрытых помещениях сотрудникам учреждений общественного и частного сектора, а также во всех открытых местах скопления людей: на площадях, остановках общественного транспорта, в очередях, на демонстрациях, мероприятиях политических партий, где нельзя соблюдать правило дистанции в 1,5 метра.

На овощных рынках продавцы и покупатели обязаны использовать немедицинские защитные маски, на 50% сокращено количество торговых мест на рынках. Для некоторых категорий сотрудников частного и государственного секторов (40%) вводится обязательная удаленная работа, служащие государственного сектора будут начинать работу в три этапа - в 7.00, 8.00 и 9.00 утра.

Уязвимым группам населения и гражданам 65 лет и старше рекомендуется ограничить передвижение и принимать соответствующие меры защиты. в числе рекомендаций - избегать контактов с людьми, кроме ближайших родственников, и воздержаться от поездок на общественном транспорте.

Власти планируют усилить проверки и санкции в отношении работодателей и работников, игнорирующих обязательное использование маски. В настоящее время в Греции каждый день проводится порядка 40 тысяч проверок.

Бессимптомных больных, относящихся к уязвимым группам населения - например, иммигрантов - в Аттике принято решение помещать в специальных карантинных отелях.

Ряд подобных ограничений введены во многих регионах. В частности, это Трикала, Пелла, Пиерия, Килкис, Лесбос, Иматия, Ханья, Ираклион, Халкидики, Закинф, Миконос, Кифнос.

Менее строгие меры приняты в Салониках, на Корфу, в Ларисе, Кардице, Ретимно, Волосе, Катерини, Родосе, Косе. Здесь обязательно ношение маски в помещении и с 12 часов ночи до 5 часов утра запрещена работа предприятий общепита.

Общее число заразившихся с начала пандемии в Греции, по данным университета Джонса Хопкинса, превысило 19,8 тысячи. Жертвами COVID-19 стали 409 человек.

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