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Вакцина от коронавируса. Иллюстративное фото

Опрос: россияне не хотят делать прививку от коронавируса

YouTube/ Sputnik Беларусь
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201005/31918039/opros-rossiyane-ne-khotyat-delat-privivku-ot-koronavirusa.html

Подавляющее большинство опрошенных не готово прививаться от коронавируса, при этом вакцинация должна проводиться на добровольной основе.

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. По данным опроса, проведенного общественной приемной "Единой России", сделать прививку от коронавируса готовы лишь 23% респондентов, не готовы к вакцинации 73%, сообщает РИА Новости.

Абсолютное большинство опрошенных (93%) считают, что вакцинацию от коронавируса необходимо проводить на добровольной основе. Семь процентов респондентов уверены, что вакцинация должна быть обязательной для всех.

Российская вакцина против COVID-19 может появиться в СНГ.
© Video : Sputnik / RUPTLY / РФПИ
Российская вакцина против COVID-19 может появиться в СНГ
При этом для большинства респондентов (63%) не важно, чьего производства будет вакцина, приоритетным фактором будет ее эффективность. Вакцину российского производства предпочли бы 24% респондентов, и только 13% хотели бы привиться зарубежной вакциной.

Также обзор показал, что больше половины граждан (52%) ожидают вторую волну коронавирусной пандемии, 37% второй волны не ждут, а 11% опрошенных признались, что не верят в существование COVID-19.

Полученные в результате опроса данные в дальнейшем будут переданы в Министерство здравоохранения РФ во внимание министра Михаила Мурашко.

Данный всероссийский онлайн-опрос по теме здравоохранения провела Центральная общественная приемная председателя"Единой России". Он проходил 16-23 сентября, всего в нем приняли участие порядка 20 тысяч человек.

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