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Нобелевская премия.

Первые нобелеаты-2020: присуждена премия по медицине

© Sputnik / Григорий Сысоев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201005/31920294/ervye-nobeleaty-2020-prisuzhdena-premiya-po-meditsine.html

Трое исследователей отмечены за вклад в детальное изучение опасной хронической болезни, сделавшее возможными проведение анализов крови и применение новых лекарств, которые спасли миллионы жизней.

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. Нобелевскую премию по физиологии и медицине в этом году получили американские ученые Харви Альер и Чарльзу Райс, а также британский вирусолог Майкл Хоутон за открытие вируса гепатита С и исследования в этой области.

"Впервые в истории вирус гепатита С теперь можно вылечить. Открытия лауреатов премии в области медицины выявили причину оставшихся случаев хронического гепатита и сделали возможными проведение анализов крови и применение новых лекарств, которые спасли миллионы жизней", — рассказали представители Нобелевского комитета при Каролинском медицинском институте.

​Нобелевская неделя, как и всегда, стартует в Стокгольме с объявления лауреатов в области физиологии или медицины.

Имена нобелиатов по физике станут известны завтра, по химии — в среду. В четверг огласят, кто получил премию по литературе, в пятницу — премию мира, а в понедельник, 12 октября, — премию памяти Альфреда Нобеля по экономике, учрежденную Госбанком Швеции в 1969 году.

Нобелевская премия мира, медаль - архивное фото.
© Depositphotos / Venommax8.gmail.com
Нобелевская премия, возврат на прежний уровень: по миллиону каждому лауреату
Из-за пандемии COVID-19 традиционную торжественную церемонию награждения в Стокгольме отменили, как и банкеты. Вместо этого проведут прямую трансляцию из ратуши и онлайн-включения с лауреатами (они будут находиться в своем университете или в шведском посольстве), во время которых им вручат дипломы и медали. В этом году сумму каждой Нобелевки увеличили до 10 миллионов шведских крон (около миллиона долларов).

Нобелевские премии присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества. Они названы в честь их учредителя, шведского инженера-химика, изобретателя и промышленника Альфреда Нобеля.

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