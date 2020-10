Какой стране Россия первой продаст новейший Су-57?

Алжир, один из крупнейших партнеров РФ в области военно-технического сотрудничества, стремится стать первым экспортером истребителя Су-57 пятого поколения.

Американское военно-аналитическое издание The Military Watch Magazine сообщило: для замены устаревшего парка "Мигов" Алжир разместил в России заказ на истребители Су-57 и другую авиатехнику. Кроме того, директор российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на днях провел переговоры с коллегами в Алжире, стороны обсуждали детали поставки 14 самолетов Су-57Э.

Принципиальное решение принято летом 2019 года, после визита алжирской делегации на российский авиасалон МАКС. Поставки планируется завершить к 2025 году, и это позволит ВВС Алжира развернуть по одной эскадрилье - Су-57, Су-35, МиГ-29М2 (по 14 самолетов в каждой), а также два крыла Су-30МКА и 14 бомбардировщиков Су-34.

На фоне планового усиления военно-воздушных сил региональных соседей (Марокко делает ставку на 25 истребителей F-16, Италия планирует получить "невидимки" F-35) понятно стремление Алжира иметь на вооружении самолеты-невидимки 5-го поколения. Во взаимодействии с другими новейшими истребителями российского производства, Су-57 надежно обеспечат превосходство в воздухе.

Сумма алжирско-российских контрактов в секторе боевой авиации составляет по разным данным от $2 млрд до $ 6 млрд. Российская ФСВТС официально не подтверждает, и не опровергает информацию о поставках Су-57 Алжиру. Но дыма без огня не бывает. Так, на полях VI Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2020" пресс-секретарь ФСВТС Мария Воробьева сообщила об официальных заявках нескольких стран на закупку российского истребителя Су-57.

Основу ВВС составляют 45 тяжелых истребителей Су-30МКА (поколения 4+), способные успешно поражать широкий спектр воздушных и наземных целей ракетами большой дальности. Значительны боевые возможности истребителей Су-30, способных применять крылатые ракеты Х-31 (скорость более 3 Махов), четырех эскадрилий истребителей МиГ-29 и 36 фронтовых бомбардировщиков Су-24М.

Алжирский выбор в пользу русского оружия (в небе, на земле, на море) неслучаен. И превосходящий зарубежные аналоги по всем параметрам российский истребитель Су-57 в рекламе не нуждается. В боевой обстановке чрезвычайно малая эффективная отражающая поверхность делает Су-57 невидимым для РЛС противника (композиционные материалы в конструкции составляют 70% поверхности и 25% веса).

Российский истребитель способен обнаруживать воздушные и наземные цели на дальности до 400 километров, сопровождать до 62 объектов, развивать сверхзвуковую скорость в бесфорсажном режиме, нести 14 типов вооружений (весь десятитонный арсенал располагается в двух внутренних отсеках).

Су-57 имеет рекордное соотношение боевой нагрузки и собственной массы, по этому показателю ему нет равных среди других самолетов пятого поколения. Боевой радиус - 5500 км, ракетное вооружение успешно проверено при выполнении задач в Сирии. В гипотетическом поединке Су-57 способен раньше обнаружить и уничтожить "невидимки" F-22 и F-35. Вроде бы, к этому и добавить нечего.

И все же в The Military Watch Magazine написали о возможностях новой российской ракеты К-77 класса "воздух - воздух", разработанной специально для истребителя Су-57 - "пионера революционных технологий". По данным издания, очень компактная и опасная ракета К-77 имеет дальность действия 193 км. Это больше, чем у топовой американской ракеты AIM-120D (180 км). А главное, новая ракета сочетает большую дальность с маневренностью и точностью.

© Photo : Ministry of Defence of the Russian Federation

Пуск ракеты.